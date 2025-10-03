グランスタで楽しむ♡2025年限定クリスマスケーキとサプライズ

東京駅構内のグランスタでは、2025年11月4日(火)～12月25日(木)まで、クリスマスフェア「TOKYO XMASTATION 2025」が開催されます。今年は初登場のシークレットケーキや、各ショップのこだわりを詰め込んだプレミアムケーキが勢揃い。華やかな見た目と上質な素材で、大切な人とのクリスマスの時間を特別に彩ります♡

「Secret Merry Cake by GRANSTA」は、どのケーキが届くか開けるまでわからないワクワク感が魅力。

JRE MALLオーダー限定で4,000円、通常販売価格4,860円～12,960円相当のケーキが楽しめます。

4号以上サイズで、人気7店舗・8種類のケーキが対象。受け取りは12月23日16時～19時、24日・25日12時～20時、東京駅改札内B1「スクエア ゼロ」の特設カウンターです。

厳選素材で華やか♡プレミアムケーキで特別な夜を

4号 価格：5,400円※80台限定／6号 価格：10,800円※32台限定

オリエンタルスターとシャインマスカットのプレミアムタルト

価格：5,400円※100台限定

苺づくしのスペシャルショートケーキ

価格：11,880円※34台限定

栃木県産プレミアム 苺のデコレーション

価格：4,800円※40台限定

POCO-POCO

価格：5,900円※50台限定

クリスマスマスクメロンショート5号

価格：12,960円※10台限定

ジャンドゥーヤ ブッシュ ド ノエル

価格：4,860円

クリスマスソバープ8本セット

価格：4,500円※60セット限定

スノークリスマス

価格：6,480円※33台限定

苺のクリスマスショートケーキ

価格：4,900円

ミルクチョコレートのムースと赤い果実のタルト

価格：4,000円※100台限定

いちごズコット／シャインマスカットズコット

価格：各2,160円※各40台限定

「GRANSTA Special Ordered PREMIUM CAKES」は、クリスマスケーキ販売18年の集大成。

オリエンタルスターやシャインマスカット、阿寒産乳牛の純生クリームなど、上質な素材を惜しみなく使用しています。

例えば、苺づくしのスペシャルショートケーキは11,880円で、契約農家の苺と純生クリーム、フランボワーズと金箔を添えた華やかな逸品。数量限定のケーキばかりで、WEB予約も可能です。

大人気！Suicaのペンギンモチーフケーキ

Suicaのペンギン ナターレ ジャンドゥーヤ

Suicaのペンギン ナターレ ビアンコ

SuicaのペンギンとXmasツリーケーキ

価格：5,400円※90台限定

Suicaのペンギン Xmasワッフルケーキ2個セット

価格：1,620円

毎年完売必至のSuicaのペンギンケーキも登場。ナターレ ジャンドゥーヤ（5,200円）は、リースに囲まれたペンギンが愛らしく、ジャンドゥーヤブリュレをビターチョコムースで包んだ濃厚な味わい。

ナターレ ビアンコ（5,200円）やXmasツリーケーキ（5,400円）も含め、4号サイズを中心にWEB予約可能。クリスマスのテーブルを華やかに彩る特別なデコレーションケーキです♡

グランスタのクリスマスフェア2025では、シークレットケーキやプレミアムケーキ、Suicaのペンギンモチーフなど、数量限定の特別なケーキが揃います。

価格は4,000円～12,960円と幅広く、華やかな見た目と上質素材で大切な人との時間を彩ります。

WEB予約や店頭予約を活用して、今年のクリスマスは東京駅限定ケーキでサプライズと特別感を楽しんでみてください♡