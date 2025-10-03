MVPを経験している“気高き女海賊”は今期も強い。10月2日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、U-NEXT Piratesから瑞原明奈（最高位戦）が出場。乱打戦の対局を制し、個人2勝目を飾った。

当試合は起家から瑞原、EARTH JETS・三浦智博（連盟）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）の並びでスタート。東1局は瑞原が1万8000点、東1局1本場は三浦が1万8000点（＋300点）、東2局は白鳥が1万8000点、東3局は瑞原に白鳥が1万2000点（＋1000点）を放銃と、4局連続で跳満という結果に。解説の土田浩翔（最高位戦）は「こんなこと見たことないね（笑）」と驚いた。

乱打戦の様相を呈したが、続く東4局、南1局でも瑞原はアガリをモノにして連続加点に成功。南2-0では三浦がリーチ・ツモ・赤2の満貫の1万2000点を入手し、トップの瑞原まで3300点差と迫ったが、南2局1本場で瑞原に瀬戸熊が5200点を振り込み、南4局は流局となり、そのままの結果でゲームセット。

激しい対局を制した直後、勝利者インタビューに応じた瑞原は「今日は東発からすごい高い手がきてくれて動揺してしまいました」と笑顔で振り返る。「今日はどうしてもトップが取りたいという気持ちで来たので、トップが取れてうれしかった。熱気を持って戦えたので、手が入ったのもそうなんですけど、戦っていて楽しかったです」と語る瑞原に、視聴者からは「ナイストップ！」「よく見えてるし強いねえ」「全てが最強」などの称賛の声が相次いだ。

これで瑞原は1着2回・2着2回と全連対で、暫定個人ランク首位に躍り出た。“気高き女海賊”というキャッチフレーズ通り、盤石の強さが“青き海賊船”に推進力をもたらす。



【第1試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）5万3300点/＋74.3

2着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）4万3500点/＋23.5

3着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）3700点/▲36.3

4着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）−1500点/▲61.5



※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）