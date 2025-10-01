NHKは1日、同日始まった新たなインターネット配信サービス「NHK ONE」のアカウント登録手続きで、一部の利用者に認証コードが届かない不具合が発生していると発表した。

同局広報局は「NHKは本日、新しいインターネットサービス『NHK ONE』をスタートいたしました。このサービスに関して、現在アカウントの新規登録や、旧NHKプラスからの移行手続きをする際、Gmailなどの一部のメールに、手続きで必要な認証コードが送られないほか、認証コードを入れてもエラーが出るなどの不具合が発生しています。原因は現在調査中です。ご不便をおかけして申し訳ございません」と謝罪。

「なお、番組の同時配信や見逃し配信などの基本的なサービスは、アカウント登録がお済みでなくてもご利用いただけます。後日、改めてアカウント登録のお手続きをいただきますよう、よろしくお願いいたします」と説明。「不具合が解消次第、改めてお知らせいたします」としている。

1日からサービスが始まった「NHK ONE」はこれまでの「NHKプラス」「NHKNEWS WEB」などの同局アプリや各ホームページを集約。ニュース記事や動画、気象・災害情報、見逃し配信など、多彩なコンテンツを利用できる。利用者の環境に合わせて、スマホやパソコン、ネット対応テレビでの利用となり、WEBサイトやアプリで提供される。スマートフォンなど各端末用の旧アプリは9月末で使えなくなり、10月以降は新たにアプリをダウンロードする必要がある。