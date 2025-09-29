りかひな先生「濃さの比は体積比の逆になる」―中和計算の魔法テクを解説！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeで公開された「中3理科『中和の計算問題』が10分でわかる魔法の授業/化学⑫」で、中学理科の専門家・りかひな先生が中和計算について丁寧に解説した。動画では、中和の基礎から応用まで「結論から言うと、酸とアルカリの濃さが変わらない場合は体積比で計算して、途中で濃さが変わる場合は濃さの比で計算するのがおすすめです」と冒頭で断言。学校ではあまり教わることがない“濃さの比”の活用法も取り上げ、わかりやすく伝えた。
まずは、濃度が変わらないケースについて、「体積比を使って比例式を組みましょう」と計算例を出しながら説明。次に、水溶液の追加や不足に焦点を当て、「水溶液の過不足は、割り算すれば簡単にわかります」と実践的な見分け方を紹介した。さらに濃さの変化を伴う複雑な問題では、「濃さの比は体積比の逆になる」と綱引きの例えを用いて、生徒が直感的に理解できる内容に仕上げていた。
応用編では、「濃度が途中で変わる問題は、濃さの比を使って方程式を組みましょう」とアドバイス。塩酸や水酸化ナトリウム溶液それぞれの“強さ”を人数や運動量に見立てて考えることで、「濃さの比と体積をかけた値が、双方の“合計の強さ”となり、それが等しくなれば中性」と分かりやすくまとめた。
動画の締めくくりでは、「わからないところがあれば、ぜひ動画を見直してください」と寄り添い、「定期テストが終わったら、次は入試対策を始めましょう。各単元のまとめも公式LINEでプレゼントしております」と受験生へのエールも送った。理科計算の“壁”を突破したい中学生必見の内容となっている。
まずは、濃度が変わらないケースについて、「体積比を使って比例式を組みましょう」と計算例を出しながら説明。次に、水溶液の追加や不足に焦点を当て、「水溶液の過不足は、割り算すれば簡単にわかります」と実践的な見分け方を紹介した。さらに濃さの変化を伴う複雑な問題では、「濃さの比は体積比の逆になる」と綱引きの例えを用いて、生徒が直感的に理解できる内容に仕上げていた。
応用編では、「濃度が途中で変わる問題は、濃さの比を使って方程式を組みましょう」とアドバイス。塩酸や水酸化ナトリウム溶液それぞれの“強さ”を人数や運動量に見立てて考えることで、「濃さの比と体積をかけた値が、双方の“合計の強さ”となり、それが等しくなれば中性」と分かりやすくまとめた。
動画の締めくくりでは、「わからないところがあれば、ぜひ動画を見直してください」と寄り添い、「定期テストが終わったら、次は入試対策を始めましょう。各単元のまとめも公式LINEでプレゼントしております」と受験生へのエールも送った。理科計算の“壁”を突破したい中学生必見の内容となっている。
関連記事
りかひな先生「中和のグラフは覚えなくていい！」“考え方をマスターしてほしい”と徹底解説
りかひな先生「中和は“中性に近づくこと”」と独自解説 塩のでき方・沈殿の違いもわかりやすく指摘
りかひな先生、「酸の正体はHプラス！」徹底解説で理科嫌いもイメージで克服
チャンネル情報
中学理科の専門家による、中学理科の授業チャンネルです！教科書に載っていない理科の謎を解き明かし、高校入試で8割取れる授業をしていきます！