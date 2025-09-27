「ハイキュー!!」×「ダノン オイコス」コラボ♡豪華グッズが当たるキャンペーン開催

ダノンジャパンが展開する「ダノン オイコス」が、大人気アニメ「ハイキュー!!」とのスペシャルコラボキャンペーンを2025年10月1日より実施します。抽選でオリジナルグッズが当たる2種類のプレゼント企画や、日向翔陽・影山飛雄による新録ボイス入りWEB動画の公開など、ファン必見の内容が満載。スポーツを楽しむ人も、作品を愛する人も、思わず心が弾むコラボです♡

レシート応募で当たる！限定パーカーやナップザック

©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

対象商品を購入したレシートで応募できる「レシート応募キャンペーン」では、抽選で「ハイキュー!!」デザインのパーカーやナップザックが当たります。

購入金額に応じて選べる賞品が変わるのも嬉しいポイント。応募期間は【第1弾：2025年10月1日～11月9日】【第2弾：11月10日～12月21日】。

対象商品は「ダノン オイコス プロテインヨーグルト」と「プロテインドリンク」の各フレーバー。例えばヨーグルトはプレーン（加糖・砂糖不使用）、ストロベリー、ブルーベリー、レモン&ハニー、パッションフルーツ、ピーチ、バニラ&パインなど。

ドリンクはカカオ、バニラ、カフェラテ、バナナ、ストロベリー（すべて18g高吸収タンパク質配合）。スポーツ時の栄養補給にもぴったりなラインナップです♪

Xで簡単応募♡ステンレスボトルやQUOカードも

「フォロー＆リポストキャンペーン」では、ダノン オイコス公式Xをフォローして対象投稿をリポストするだけで応募完了。

抽選で総勢1,800名以上に当たり、「ハイキュー!!」デザインのステンレスボトルやトレーニングバッグが当たります。

さらに、作品にちなんだ819名限定のQUOカードPay（819円分）がWチャンスとして用意されているのも魅力。

手軽に参加できるので、オイコスファンもハイキューファンも見逃せません。応募期間は【第1弾：2025年10月1日～11月9日】【第2弾：11月10日～12月21日】です。

新録ボイス動画も♡コラボの世界をもっと楽しむ

©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

キャンペーン特設WEBサイトでは、日向翔陽・影山飛雄の新録ボイスを収録したオリジナル動画「おれのカラダにタンパク質、持ってこい！」篇も公開予定。

名シーンとともに流れるキャラクターの声が、まるで作品世界へと誘ってくれるよう。

スポーツと栄養の大切さを伝えるオイコスと、仲間と共に成長するハイキュー!!の世界観が重なり合い、見応えある映像に仕上がっています。

スポーツとアニメの力で、あなたの毎日を応援

「ダノン オイコス」と「ハイキュー!!」のコラボキャンペーンは、栄養補給の大切さと仲間と挑戦する楽しさを伝えてくれる特別企画です。

オリジナルグッズや動画を通じて、作品の熱気とオイコスのパワーを日常に取り入れてみませんか？

スポーツを頑張る自分へのご褒美にもぴったり。今だけの限定キャンペーンで、心も体も元気に♡