トリンプから2025年秋冬の新作「小さくしたいブラ」シリーズが登場しました。今回は“無理なく着やせ”と“揺れずにキープ”の2タイプとなっています。どちらもバストボリュームを整え、すっきりとしたシルエットを叶えてくれます。サイズ選びに悩む女性や、可愛いデザインと機能性を両立させたい方にぴったりの新作です。

無理なく着やせ♡ラナンキュラス柄も登場

小さくしたいブラ 無理なく着やせ

「小さくしたいブラ 無理なく着やせ」は、軽やかなファイバーフィル素材を使用。やわらかいカップと高さを抑えたパターンで、バストを自然に小さく見せてくれます。

デザインは2種類あり、ラナンキュラスをモチーフにした華やかなプリントに刺繍をあしらったフェミニンなタイプと、アウターにひびきにくいシンプルタイプ。

価格は税込5,390円から展開され、アウターをすっきりと着こなせる仕上がりです。

秋冬新作！「小さくしたいブラ」で無理なくすっきりシルエット♡

揺れを抑えて安定感♪キキョウモチーフ

小さくしたいブラ 揺れずにキープ

「小さくしたいブラ 揺れずにキープ」は、左右つながった“さらし”のような独自パターンが特徴。揺れを防ぎながらボリュームを分散し、豊かな胸をすっきり整えます。

カップ上辺や前中心の伸びない素材が安定感を高め、背中の幅広パーツで段差も軽減。脇からバストを収めるL字ワイヤー構造で、心地よいホールド感を実現します。

シャープな印象のキキョウをモチーフにしたデザインで、税込5,390円から購入可能です。

秋冬は機能もデザインも選べる新作で♡

2025年秋冬の「小さくしたいブラ」は、無理なく着やせと揺れずにキープの2タイプから選べるラインナップ。どちらも税込5,390円から手に入り、機能性と美しいデザインを兼ね備えています。

胸元に悩みを抱える女性の強い味方となる新作ブラで、この秋冬のファッションをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか。ぜひ試してみてください。