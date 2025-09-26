SNIDEL HOMEから♡白ウサギと黒猫のハロウィンコレクションが登場
「いつもと違う私」に出会える、特別なコレクションがこの秋登場します。SNIDEL HOMEが贈る「HALLOWEEN COLLECTION “NOIR&BLANC”」は、白ウサギと黒猫をモチーフにしたルームウェアと雑貨のラインアップ。柔らかニットやレースリボン、キラキラのビジューボタンまで、遊び心とフェミニンな可愛さを詰め込んだシリーズです。2025年10月1日(水)から発売開始。オンライン・全国直営店でチェックしてみて♡
SNIDEL HOME ハロウィン限定ニットシリーズ
ふわふわ素材と耳付きデザインが魅力のニットシリーズは、白ウサギ（WHT）と黒猫（BLK）がモチーフ。
【Halloween】ニットパーカー：カラー WHT/BLK、サイズF、価格11,880円。耳を立体的にあしらったアイコニックな1着。
【Halloween】ニットショートパンツ：カラー WHT/BLK、サイズF、価格7,480円。パーカーとセットでキュートに。
【Halloween】ニットカーディガン：カラー WHT/BLK、サイズF、価格10,780円。リボン使いが華やか♪
【Halloween】ソックス：カラー WHT/BLK、サイズF、価格4,180円。足元まで遊び心をプラス。
【Halloween】ヘアピン：カラーA(黒猫)/B(白ウサギ)、サイズF、価格4,840円。キラキラのストーンがアクセント。
乾燥も静電気も解消♡ツーハッチの新作インナー「Urun」で叶えるうるおいケア
レースリボンシリーズと小物も登場
【Halloween】レースリボンキャミソール：カラー WHT/BLK、サイズF、価格7,920円。胸元にシアー感をプラス。
【Halloween】レースリボンショートパンツ：カラー WHT/BLK、サイズF、価格7,150円。1枚でさらっと着こなせます。
【Halloween】レースリボンレギンス：カラー WHT/BLK、サイズF、価格6,930円。ハイウエストで美シルエット♡
【Halloween】レースリボンキャミワンピース：カラー WHT/BLK、サイズF、価格11,000円。カップイン仕様で1枚でも安心。
【Halloween】ポーチ：カラー WHT/BLK、サイズF、価格5,940円。耳と尻尾付きの遊び心デザイン。
ストレッチ性に優れたニットレースシリーズも展開。大人可愛いハロウィンスタイルを演出します。
SNIDEL HOMEで特別なハロウィンを♡
白ウサギと黒猫が彩る「HALLOWEEN COLLECTION “NOIR&BLANC”」は、フェミニンと遊び心が絶妙に融合した特別なシリーズ。
ニットの耳付きフードやリボン使いのレース、さらに小物まで揃う充実のラインアップで、ハロウィンをもっと楽しめます。
今年はSNIDEL HOMEのルームウェアで、大人かわいい魔法に包まれてみてはいかがでしょうか♪