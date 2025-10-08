この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、自身のYouTubeチャンネルの動画『【激辛回答】「産まなきゃよかった」毒親のウソを信じる相談者に喝！一問一答でズバっと解決！』で、寄せられた相談に回答。毒親問題から抜け出せない多くの人が陥りがちな「致命的な勘違い」について、厳しい言葉で鋭く切り込みました。



動画で木村氏は、「親に流されず自分軸で生きたい」という20代女性の悩みに対し、「最初の第一歩が間違えている」とバッサリ。「まず自分の親は毒親であると、心の底から理解すること」が全てのスタートだと語ります。相談者が口では親を否定しつつも、副業禁止など親の価値観に縛られている状況を「親の奴隷を喜んでやっている」と指摘し、「いつまで親の言うこと聞いてるの？」と、問題の本質から目をそらしている姿勢を問い詰めました。



また、結婚を機に親と連絡を断ったものの、ママ友の仲の良い家族の話を聞くと虚しくなるという30代女性の相談には、「物理問題」は解決したが「心理問題」が手つかずの状態だと分析します。物理的に距離を置いただけでは「過去についた心の傷」は癒えず、それが虚しさの原因になっていると説明。「物理問題と心理問題の2つを対処しないといけない」と述べ、心の傷を自分で癒す「セルフ解毒」の重要性を訴えました。



さらに、妻が毒親である義両親と共依存関係にあるという30代男性には、「毒親問題は本人が腹を括らないと絶対に解決は無理」と断言。周囲が無理に引き離そうとすれば「やればやるだけ共依存は深くなっていく」と警告し、あくまで本人の「解決したい」という意思がなければ何も始まらないという、厳しい現実を突きつけました。

