秋の贅沢を味わう！【栗の甘露煮】基本の作り方＆和洋スイーツアレンジ6選
秋の味覚、栗を存分に味わいたいなら、甘露煮を手作りしませんか？ 市販品では味わえない、栗本来の風味やホクホクとした食感が楽しめますよ。身近な材料で作れるのも魅力です。
今回は、贅沢な味わいの甘露煮の基本の作り方と、和洋さまざまなアレンジレシピを6つご紹介します。
【風味豊か】簡単手作り！ ほっくり甘い栗の甘露煮
鮮やかな黄色がきれいな甘露煮は、そのままでも、お菓子や料理にも幅広くアレンジ可能です。皮をむいたらクチナシの実と共に弱火でコトコト下茹でします。みりんや砂糖などで作ったシロップで煮たら、ひと晩おいて味を含ませるのがおいしさの秘訣です。
■ほっこり癒やされる。栗の甘露煮の「和風」スイーツレシピ3選
おせちの定番、栗きんとんに欠かせないのが甘露煮。なめらかなさつまいもと栗の食感が絶妙なハーモニーです。手作りの甘露煮なら、市販品よりも栗の粒感が活きます。さつまいもはホクホク感の強い紅あずまや鳴門金時を選ぶのがおすすめです。
栗の存在感が贅沢な栗ようかんは、秋にぴったりな和スイーツです。粉末こしあんは少量の水で練ってから火にかけると、ダマになりにくくなめらかに。粉寒天の入った鍋に入れたら、焦げないように煮詰めると小豆の風味が際立ちます。栗の甘露煮を全体に散らし、味も見栄えも良く仕上げましょう。
栗の甘露煮をみそで作った生地で包む、素朴なお菓子はお茶請けに最適です。白みそと赤みそを使うため、コク豊かな味わいが堪能できます。甘じょっぱい生地に栗の甘さが好相性。甘露煮が少しだけ余ったときの活用にも良いですね。
■おしゃれに楽しむ。栗の甘露煮の「洋風」レシピ3選
栗の甘露煮を漬けておいたシロップも活用する簡単スイーツ。マスカルポーネチーズや生クリームのコクとラム酒の香りが大人向けですよ。フードプロセッサーにかけるだけなので、急な来客にもすぐ出せます。栗は粗めに刻んであとから混ぜてもOKです。
ティラミスに使うマスカルポーネチーズに、栗の甘露煮を加えると秋らしいアレンジができますよ。ミキサーでなめらかにすると、濃厚なマロンクリームに。ほろ苦いコーヒーシロップとクリームの甘さが絶妙で、カフェ顔負けのおいしさです。
ふわふわのケーキに栗の甘露煮がアクセント。手間がかかりそうなイメージですが、実はホームベーカリーにお任せのラクチンレシピです。栗にラム酒をからめ、香り高く仕上げるのがポイント。アーモンドプードルの風味もしっかり感じられるリッチなケーキです。
■手作りの栗の甘露煮で秋を堪能！
手作りの甘露煮なら、栗本来の豊かな風味を存分に満喫できます。生栗ならではのホクホクとした食感も残るのがうれしいところ。
消毒済みの密閉容器で保存すれば、2〜3週間日持ちするのも大きなメリットです。和菓子や洋菓子、日々の料理にもアレンジできるので、たくさん作ってもあっという間に食べ切ってしまうはず。この秋は、ぜひ手作りの甘露煮で、贅沢な時間を過ごしてくださいね。
(ともみ)
今回は、贅沢な味わいの甘露煮の基本の作り方と、和洋さまざまなアレンジレシピを6つご紹介します。
【風味豊か】簡単手作り！ ほっくり甘い栗の甘露煮
鮮やかな黄色がきれいな甘露煮は、そのままでも、お菓子や料理にも幅広くアレンジ可能です。皮をむいたらクチナシの実と共に弱火でコトコト下茹でします。みりんや砂糖などで作ったシロップで煮たら、ひと晩おいて味を含ませるのがおいしさの秘訣です。
簡単手作り！ほっくり甘い栗の甘露煮
【材料】（作りやすい量）
栗(大きい物) 1kg
塩(むき栗をつける用) 大さじ 2+2
くちなしの実 2個
<シロップ>
水 500ml
砂糖 300g
みりん 大さじ 4
塩 ひとつまみ
【下準備】
1、栗はザラザラした側から、栗むき用の包丁ばさみで栗に傷を付けないように外側の固い皮をむく。塩大さじ2を入れた水につけ、更に栗むき用の包丁ばさみ又は包丁で渋皮をむく。新しく作った塩水にむいた栗を30分つける。
【作り方】
1、鍋に栗と栗が浸かるくらいの水、たたいて割ったクチナシの実を入れて弱火にかける。煮立ってきたら栗が踊らないくらいの弱火で10分ゆで、栗をそ〜っと引き上げる。
2、きれいな鍋に＜シロップ＞の材料と1の栗を入れ、弱火にかけて栗が踊ってきたら、より弱火にして15〜20分煮る。鍋の蓋をして1日そのまま置き、栗に味をしみこませる。
3、弱火でひと煮立ちさせてきれいな保存容器に入れ、常温になったら冷蔵庫で保存する。割れた栗は別の容器に分けておく。
【このレシピのポイント・コツ】
栗の皮を包丁でむく場合は、塩大さじ2を入れたたっぷりの水にひと晩つけ、外皮を少し柔らかくしてからザラザラした側からむきます。急ぐ場合はぬるま湯に2〜3 時間つけてください。
栗がシロップから出る場合は、オーブンシートの落とし蓋をのせてください。
割れた栗は、パウンドケーキ等に混ぜ込んでください。
【材料】（作りやすい量）
栗(大きい物) 1kg
塩(むき栗をつける用) 大さじ 2+2
くちなしの実 2個
<シロップ>
水 500ml
砂糖 300g
みりん 大さじ 4
塩 ひとつまみ
【下準備】
1、栗はザラザラした側から、栗むき用の包丁ばさみで栗に傷を付けないように外側の固い皮をむく。塩大さじ2を入れた水につけ、更に栗むき用の包丁ばさみ又は包丁で渋皮をむく。新しく作った塩水にむいた栗を30分つける。
【作り方】
1、鍋に栗と栗が浸かるくらいの水、たたいて割ったクチナシの実を入れて弱火にかける。煮立ってきたら栗が踊らないくらいの弱火で10分ゆで、栗をそ〜っと引き上げる。
2、きれいな鍋に＜シロップ＞の材料と1の栗を入れ、弱火にかけて栗が踊ってきたら、より弱火にして15〜20分煮る。鍋の蓋をして1日そのまま置き、栗に味をしみこませる。
3、弱火でひと煮立ちさせてきれいな保存容器に入れ、常温になったら冷蔵庫で保存する。割れた栗は別の容器に分けておく。
【このレシピのポイント・コツ】
栗の皮を包丁でむく場合は、塩大さじ2を入れたたっぷりの水にひと晩つけ、外皮を少し柔らかくしてからザラザラした側からむきます。急ぐ場合はぬるま湯に2〜3 時間つけてください。
栗がシロップから出る場合は、オーブンシートの落とし蓋をのせてください。
割れた栗は、パウンドケーキ等に混ぜ込んでください。
■ほっこり癒やされる。栗の甘露煮の「和風」スイーツレシピ3選
なめらか！ まるごと栗きんとん
おせちの定番、栗きんとんに欠かせないのが甘露煮。なめらかなさつまいもと栗の食感が絶妙なハーモニーです。手作りの甘露煮なら、市販品よりも栗の粒感が活きます。さつまいもはホクホク感の強い紅あずまや鳴門金時を選ぶのがおすすめです。
秋の和菓子 栗ようかん
栗の存在感が贅沢な栗ようかんは、秋にぴったりな和スイーツです。粉末こしあんは少量の水で練ってから火にかけると、ダマになりにくくなめらかに。粉寒天の入った鍋に入れたら、焦げないように煮詰めると小豆の風味が際立ちます。栗の甘露煮を全体に散らし、味も見栄えも良く仕上げましょう。
ひとくちソフトみそ
栗の甘露煮をみそで作った生地で包む、素朴なお菓子はお茶請けに最適です。白みそと赤みそを使うため、コク豊かな味わいが堪能できます。甘じょっぱい生地に栗の甘さが好相性。甘露煮が少しだけ余ったときの活用にも良いですね。
■おしゃれに楽しむ。栗の甘露煮の「洋風」レシピ3選
マロンクリームビスケット
栗の甘露煮を漬けておいたシロップも活用する簡単スイーツ。マスカルポーネチーズや生クリームのコクとラム酒の香りが大人向けですよ。フードプロセッサーにかけるだけなので、急な来客にもすぐ出せます。栗は粗めに刻んであとから混ぜてもOKです。
マロンティラミス
ティラミスに使うマスカルポーネチーズに、栗の甘露煮を加えると秋らしいアレンジができますよ。ミキサーでなめらかにすると、濃厚なマロンクリームに。ほろ苦いコーヒーシロップとクリームの甘さが絶妙で、カフェ顔負けのおいしさです。
ホームベーカリーでココアマロンケーキ
ふわふわのケーキに栗の甘露煮がアクセント。手間がかかりそうなイメージですが、実はホームベーカリーにお任せのラクチンレシピです。栗にラム酒をからめ、香り高く仕上げるのがポイント。アーモンドプードルの風味もしっかり感じられるリッチなケーキです。
■手作りの栗の甘露煮で秋を堪能！
手作りの甘露煮なら、栗本来の豊かな風味を存分に満喫できます。生栗ならではのホクホクとした食感も残るのがうれしいところ。
消毒済みの密閉容器で保存すれば、2〜3週間日持ちするのも大きなメリットです。和菓子や洋菓子、日々の料理にもアレンジできるので、たくさん作ってもあっという間に食べ切ってしまうはず。この秋は、ぜひ手作りの甘露煮で、贅沢な時間を過ごしてくださいね。
(ともみ)