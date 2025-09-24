「万引きと一緒」ドケチなオードリー春日が許せない無断撮影
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。オードリー・春日が登場した9月23日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
今回は、シーズン2がスタートする「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろSeason2」（土曜夜10時／ＢＳテレ東）から、春日俊彰（オードリー）がおなじみの登場。
佐久間もかねがね“衝撃の番組”と語っていた「自腹せんべろ」。“一軒1,000円程度で何軒かハシゴする番組”だと思っていたが、リアルに予算は1,000円のみ。しかも、30分番組なのに、最高の一軒を探すため店の下見を繰り返すためロケはなんと3時間半！
春日としては、収録部分がほぼお蔵入りになったとしても「自腹の1,000円だから妥協したくない！」と納得するまで一銭も払いたくないのだという。
ある街では「うなぎの煙で呑もうとしました」とドケチっぷりを発揮。ちなみに、ちゃんと店の許可も取得。
さらにコスパ重視の居酒屋選別のため、一度訪ねた店を保留することもしばしば。こうした交渉術に、伊集院も「いろんな意味でタフなオードリー春日じゃないとできない番組」と脱帽。春日としては、もともとプライベートでも同じことをやっていたため全く苦ではないそう。
また、春日が「2025上半期タレント番組出演本数ランキング（関東）」で10位だった話題も。
伊集院「普通、この手のランキングが上がってくると、割と軽めの番組が多くなってくるけれど、とんでもない番組もやるじゃない」
春日「テレビが好きなんで」
伊集院「ティービーが？」
春日「ティービーが！ ティービーがやっぱメディアの中で一番上ですからね」
佐久間「こんなにロケが多くてテレビも好きなのに、街の人にタダで写真撮られるのは許せないんでしょ？」
春日「それは許せないですね。万引きと一緒」
一同爆笑！
春日「何かくれと。撮るのはいい、街にパッと見て春日がいたら、そら撮るよと。分かるけども、何かくれよ！と思いますね。撮られるだけ撮られて搾取されて」
ここで、佐久間が街の人になりきり写真を撮ろうとすると…春日は顔をカメラと反対方向に向ける。
伊集院「清々しいぐらいちゃんと（笑）」
春日「『自腹せんべろ』のディレクターが言っていたみたいですもん。こうやって（お店の人を見て）話しているのに、撮っているなと思ったら（カメラと反対を向く）」
佐久間「編集ができない（笑）」
伊集院「繋がんないもん、どうやったって（笑）」
その他、伊集院と春日が共演した「プロ野球順位予想」の話では、春日は西武ファンでありながら野球を観るのに「なるべくお金を払いたくない」と発言。驚愕の観戦方法とは！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
怪人・オードリー春日は〇〇だから売れる！、オードリー春日の異常なドケチ話など配信オリジナル動画も配信！
