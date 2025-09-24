「デビューも近い」「ダンソと組んでる」ついに合流！ 21歳日本人がトッテナム全体練習で“堂々プレー”にファン大興奮「いい縦パス刺してるじゃん！」
期待の21歳がついに全体練習に合流した。
トッテナムは９月24日、公式Xで25日のカラバオカップ３回戦・ドンカスター戦へ向けた全体トレーニングの動画を公開。そこには日本代表DF高井幸大の姿があった。
「カラバオカップに向けた準備。ホットスパー・ウェイ（トッテナムのトレーニングセンター）でのトレーニングの舞台裏を覗いてみよう！」
こう題してアップロードされた動画で高井は、ミニゲーム形式のメニューで最終ラインから何度も縦パスを供給するなど、堂々としたプレーを披露している。
足底筋膜の負傷でプレシーズンからチームを離脱していたなか、ついに復帰。久々にボールを蹴る高井を見たファンからは、以下のようにSNS上で期待の声が上がった。
「高井くんが元気にしてる！」
「デビューも近いね！」
「公式の練習してる高井くんで朝から泣きそう」
「いい縦パス刺してるじゃん！」
「高井ダンソと組んでるな」
「カラバオ出そうやな」
「動画の後半ほぼ高井幸大くんじゃん」
「高井やっぱでけえな」
「スパーズに馴染みすぎてる」
高井について、トーマス・フランク監督は23日の会見で、「順調に回復している。今日、チームと一緒に練習を行なった。それは良いことだ」とコメント。果たして、カラバオカップでのトッテナムデビューはなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
