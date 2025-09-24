COHINA×HARUTAのコラボローファーが登場！洗練された一足

小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」が、老舗シューズブランド「HARUTA」と初コラボレーションしたローファーを2025年9月24日（水）20:00より予約販売します。クラシックなローファーを現代的にアップデートしたこのアイテムは、ベーシックなカラーリングからバイカラーまで、日々の装いに合わせやすいデザイン。小柄な足にぴったりなサイズ展開も魅力的です♡

COHINAとHARUTAが作り出した、上品なローファー

「COHINA×HARUTA」のコラボローファーは、伝統的なローファーの魅力を引き継ぎつつ、洗練されたカラーリングで大人の女性にぴったりな一足に仕上がっています。

グレージュやブラック、ブラウン（スウェード）といった落ち着いたカラーは、どんなコーディネートにもマッチ。特に小柄女性の足に合わせたサイズ展開（21.5 / 22 / 22.5）が嬉しいポイント♪

クラシックでありながら新鮮な魅力を持つ一足

長年愛され続けてきたHARUTAのローファーは、履き心地も抜群。COHINAとのコラボにより、トレンド感も加わり、クラシックなデザインの中に新鮮な魅力を感じさせるアイテムに仕上がっています。

バイカラーや上質な素材感が、日常に自然と溶け込むため、ビジネスシーンからカジュアルなコーディネートまで幅広く活躍してくれます。

予約販売は9月24日から！価格は\15,950

2025年9月24日（水）20:00から、COHINA公式オンラインストアにて予約販売がスタートします。

価格は\15,950（税込）で、全3サイズ（21.5 / 22 / 22.5）、全3色（グレージュ、ブラウン（スウェード）、ブラック）から選べます。

数量限定での販売となるため、早めに予約しておきたいアイテムです！

COHINA×HARUTAのローファーで洗練された足元に



「COHINA」と「HARUTA」のコラボローファーは、伝統的なデザインに新たな魅力を加えた洗練されたアイテムになっています。小柄女性にぴったりなサイズ展開と、上質な素材感が魅力的。

予約販売は9月24日（水）20:00からスタートなので、ぜひお早めにチェックして、足元から大人の魅力を引き出してみてください♡