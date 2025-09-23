『呪術廻戦 ファンパレ』、オリジナルストーリー呪獄島編のMAPPA制作映像公開 オリキャラ声優に武内駿輔、石川由依、梶裕貴
アニメ『呪術廻戦』を元にした作品初のスマートフォンゲーム『呪術廻戦 ファントムパレード』のオリジナルストーリー呪獄島編のオープニング映像が23日、公開された。あわせて、主題歌情報が発表されたほか、新たに登場する『ファンパレ』オリジナルキャラクター3人のビジュアルとキャラクターボイスを担当する声優陣、さらに新章のキービジュアルが公開された。
【場面カット】険しい顔の悠仁！MAPPA制作の『ファンパレ』オープニング映像
オープニング映像を制作するのは、引き続きテレビアニメ『呪術廻戦』、『劇場版 呪術廻戦 0』を制作するMAPPA、主題歌はテレビアニメ『呪術廻戦』の第1期第2クールオープニングテーマを担当したWho-ya Extendedの新曲「Chained Chase」に決定。4年ぶりとなる「Who-ya Extended×呪術廻戦」の邂逅を祝うかのような、ヒリついた緊張感を秘めたイントロの第1音目からAメロの美麗なメロディラインへの流れ、そして疾走感と決意を感じさせつつ駆け上がるサビの爆発感が、テレビアニメ『呪術廻戦』第1期第2クール オープニングテーマ「VIVID VICE」へのアンサーとも受け取れる、正に”Who-ya Extended”を体現したロックナンバーに仕上がっている
オープニング映像にも登場した新たな『ファンパレ』オリジナルキャラクター3人には、監獄が舞台となる新章で囚人頭の漆英司（うるし えいじ）を武内駿輔、看守の光藤律（みつふじ りつ）を石川由依、収監された呪術師として白倉飛鷹（しらくら ひだか）を梶裕貴が担当する。特番放送では、各キャラクターのプロフィールが公開された。捕らえられた七海を助けるため、呪詛師を収監する監獄に潜入した虎杖悠仁たちとどのようなストーリーを紡ぐのか。
また、30日午後3時〜10月17日午後2時59分に、日下部篤也（CV：三木眞一郎）が登場するストーリーイベント「のらり、くらり」が開催される。本イベントの限定報酬として、SSR廻想残滓『「……てことで、よろしく」』が登場する。イベントにあわせて、ガチャには初のプレイアブル追加となる日下部篤也がSSRキャラクターとして「[いなす鋭刃]日下部篤也」、SSR廻想残滓「防波堤の1級術師」が追加され、期間中ピックアップ対象となる。ガチャは、30日午後3時〜10月24日午後2時59分の期間に開催される。
さらに、2025年秋以降の『ファンパレ』のスケジュールが公開された。今後のアップデート予定や、11月21日に迎える2周年など、アニメとあわせて『ファンパレ』が楽しめる。
■Who-ya Extendedコメント
『呪術廻戦 ファントムパレード』オリジナルメインストーリー呪獄島編の主題歌を担当します、Who-ya Extendedです。自分自身がひとりの登場人物になった気持ちで没入できるファンパレの世界で、いかにして戦いを更にヒリヒリと熱く彩る事ができるか。多くを失いながらも、運命を自らの手で作っていく虎杖たちに想いを馳せながら、「Chained Chase」という楽曲を作りました。またこうして『呪術廻戦』の世界に音楽で関わることができて、ただただうれしく光栄に思います。アプリと共に、楽曲もたくさん愛してもらえたらうれしいです。
