この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

精神科医・臨床心理士・公認心理師の生活に役立つメンタルヘルス、「ADHDの強み生かせ！合わない職場で無理しないで」と熱弁

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、『ADHDの人が向いている仕事【アイディア力、過集中、行動力、コミュニケーション力】』と題した動画を公開。発言者の生活に役立つメンタルヘルス（精神科医、臨床心理士、公認心理師）が、発達障害とりわけADHDの傾向を持つ人の仕事選びについて詳しく解説した。



冒頭、「発達障害の傾向がある人は、自分に向いていない仕事を選びがち」と指摘。その原因について、「自分の個性がどんな仕事に向いているのかを十分に考えてこなかったことが多い」とし、「夢や憧れがそのまま職業になるとは限らない」と語る。さらに、「ADHDの人は衝動的な判断をしやすいが、仕事選びでは特性を優先するべき」とし、「自分が生かされる職業の方が満足感は大きい」と主張した。



具体的なアドバイスとして「自分に合わない仕事を選ばないことが一番大切」と強調。ADHDの特性上、「集中にムラがあり、じっとしていられないため、長時間の作業や細かい数字、厳格なルールが多い職場は向かない」と述べる一方、「カウンセリングルームでの心理検査や知能検査も活用して、自分の特性を理解するのが有効」ともアドバイスした。



「今は何度転職してもいい時代。合わないと感じたら早めに離れて次に進むべき」と、現代ならではの仕事観にも触れた。また、「どこを探しても適切な職場が見つからない場合は障害雇用の利用も前向きな選択肢」と語る。



動画ではADHDの強みについても力強く言及。「興味があることには驚異的な集中力（ハイパーフォーカス）を発揮し、発想力、アイデア力にも優れている」と語り、スティーブ・ジョブスやエジソンもADHDの特性が功を奏した例だと紹介。「行動力や瞬発力もあり、思い立ったらすぐ動けるエネルギーがある。新しい環境や変化にも強いのが持ち味」と説明する。



これらの強みを活かせる具体的な職種として営業職、販売員、飲食・ホテルスタッフ、観光ガイド、動画クリエイター、イベント企画、ウェブデザイナー、フリーランスや起業家など幅広い可能性を提示した。



動画の最後は、「無理をして合わない職場でつらい思いを続けるのでなく、特性に合った場所に移るだけで人生は劇的に変わる」と視聴者へエール。「自分の特性をよく理解し、才能を最大限に発揮できることを願っています」と締めくくった。