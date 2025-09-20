3人組のテクノポップユニット「Perfume」のファンが揺れている。《９月21日（日）に》《Perfumeから大切な大切なメッセージがあります》というお知らせが、18日に公式サイトで発表されたからだ。

21日といえば、メジャーデビューしてから20周年の記念日。そのうえ具体的な内容は一切明かされていないということも相まって、ファンの間ではさまざまな臆測が飛び交っている。X（旧ツイッター）を見ると、解散や活動休止を恐れる声、はたまた結婚、まさかのメンバーの増員ではないかと推測する向きなど予想合戦がヒートアップ。週刊誌芸能記者はそれらの書き込みには「特徴的なものがある」とこう指摘する。

「2021年9月29日にフジテレビ系で放送された『突然ですが、占ってもいいですか？』の2時間スペシャルの放送内容を挙げる声です。その特番にPerfumeが登場したんですが、占いを担当した星ひとみさんは、あ〜ちゃん、かしゆか、のっちの3人の婚期は同じであり、実はすでに2020年に婚期が過ぎていて、次は36歳の時であると占っていました」

あ〜ちゃんこと西脇綾香も、かしゆかこと樫野有香も、のっちこと大本彩乃も、メンバー全員がお知らせが発表された18日時点で36歳。実際、この放送内容を覚えていたファンからは《大切な大切なメッセージが気になって気になってたしか占ってもいいですか？では3人とも結婚するなら36歳と言ってたような…》といった反応が出ている。前出の週刊誌芸能記者が続ける。

「発表は9月21日ですが、前日の20日は何とのっちの37歳の誕生日。仮に、これ以前に3人が36歳の段階で結婚していれば……ファンの間で《占いが的中した》と騒ぎになるのは想像に難くありません」

ちなみにXには、6月の時点で《『占ってもいいですか』のPerfumeの回を見返したところ、３人の婚期は今年っぽい》と予想する投稿もある。果たして、21日の「大切な大切なメッセージ」とは、一体何なのか？ ファンは当日まで気が気じゃないだろう。

