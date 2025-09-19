【GUのチェック柄】が可愛いーーーッ！ 大人に似合う♡「秋見えボトムス」

秋のコーデを考えているなら、柄物にも注目してみて。なかでも落ち着いた雰囲気のチェック柄は、大人世代にも取り入れやすそうです。【GU（ジーユー）】には、そんなこの秋にぴったりの「チェック柄ボトムス」が登場しています。甘すぎず大人可愛いチェック柄で、コーデに加えるだけで秋らしい雰囲気を演出してくれそう。今回は、大人の女性に似合うGUのチェック柄ボトムスを、スタッフさんのコーデとあわせてご紹介します。

秋カラーが映える大人可愛いチェックミニスコート

【GU】「サイドプリーツチェックスコート」\1,990（税込）

短め丈のプリーツデザインでスクールガール風に仕上がるチェック柄のスコート。落ち着いた秋カラーのチェック柄なので、子どもっぽくなりすぎずに大人可愛い雰囲気を楽しめそう。短い丈で、ロングブーツやハイソックスとも好相性。ジャケットやシャツを合わせて甘さを抑えて着ても、季節感がより高まっておしゃれに決まりそうです。

スウェット合わせで旬のプレッピースタイル

チェックスコートにスウェットを合わせた、旬のプレッピースタイル。ブラウンのチェック柄で、落ち着いたなかにも可愛らしさのある印象に。透け感のあるラメ入りソックスを合わせて、足元に華やかさもプラス。脚を出すことに抵抗がある人も、ハイソックスを合わせると少し肌見せを抑えられます。落ち着きと華やかさのバランスがとれた、秋らしいスタイルです。

上品なラインが大人世代にもぴったり

【GU】「バミューダチェックショートパンツ」\2,990（税込）

Aラインのシルエットが上品な印象の、チェック柄バミューダパンツ。スカートとハーフパンツの中間のような存在で、きれいめにもカジュアルにも着こなせそう。細かいチェック柄なので可愛くなりすぎず、大人世代が取り入れやすいはず。ダークグレーとブラウンの2色展開で、どちらも秋らしさを感じさせてくれるカラーです。

オフィスコーデにもOKのきれいめ秋コーデ

上品なドルマンスリーブのブラウスを合わせた、きれいめスタイル。パンプスを合わせることでさらにきちんと感が加わり、オフィスにも自然と馴染みそう。膝下丈のパンツでも落ち着いた雰囲気で大人世代にもフィットしやすく、オンオフ問わず活躍しそうなコーディネートです。

