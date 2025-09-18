この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ギャルの2人にインタビュー」と題した動画が公開され、発言者のギャルさん2人が、高校生ならではのリアルな日常や東京の印象について語った。動画冒頭では、15歳と16歳の学生である2人が「高校生?」との問いに「高1です」と答え、自身の学生生活を明かした。



東京都内でインタビューを受けた2人だが、その髪型について「その髪型とかは、セーフなんですか?」と聞かれると、「通信通ってます」と答え、自由な校風の通信制高校に通う様子を伺わせた。また「偏差値は?」との質問に対して「まあ、100ぐらいじゃないですかね」と笑いながら返すなど、等身大な高校生らしいやり取りも見られた。



長野県出身だという2人は、東京での印象について「臭い」とストレートな感想を述べ、動画の雰囲気を盛り上げる場面も。アルバイト事情にも話が及び、居酒屋で働いているというギャルさんが「時給は150円」と一度は冗談を口にしつつ、「月々のバイト代はいくらぐらいになりますか?」の問いに「10万」と現実的な金額を告白。「何にバイト代を使いますか?」と聞かれると、「遊びで全部終わっちゃうんですよ。髪の毛とバイクと貯金です」と挙げ、高校生のリアルな金銭感覚を垣間見せた。



とくにバイクには強いこだわりを見せ、「バイクが31万ぐらいするんで、親にローン組んでもらって、月々返さなきゃいけなくて」と語り、「何買ったんですか?」の問いには「マジェスティン」と回答している。



さらに「好きな言葉教えてください」との質問に、「知識で語るより、経験で語る」や「人生一度きり」とギャル流の人生観を語る場面も。「普段よく使うことは?」の問いには「ガチクソ」と、日常の言葉も披露した。



最後に「貯金額教えてください」と聞かれると、「0円です」とさっぱりした回答で締めくくり、2人の飾らない素顔が印象に残る内容となった。