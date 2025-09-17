Afternoon Tea♡ルノワールの世界観を再現したアフタヌーンティー

国立西洋美術館で開催される「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」にあわせて、Afternoon Teaのティールームでは10月限定のスペシャルアフタヌーンティーセットが登場♡ルノワールの《ピアノを弾く少女たち》をイメージした秋スイーツは、ピアノキャロットケーキ（税込2,300円・紅茶付き）やシャインマスカットと洋梨のパフェ、栗とむらさき芋のショートケーキなど、絵画のように美しいです！

名画を味わう特別スイーツ



「ピアノキャロットケーキ」は、シナモンやアーモンドパウダーを加えて焼き上げ、クリームチーズホイップをサンドした秋限定スイーツ。

絵画に登場するアップライトピアノをイメージしたデザインで、ルノワールの家庭的で温かな雰囲気を再現しています。

紅茶付きで税込2,300円、14時から数量限定販売です。

【推しの子】×峠の釜めし♡MEMちょ釜めしが期間限定で発売！

秋の味覚で彩る優雅な午後



シャインマスカットと洋梨のパフェは、ライムジュレと紅茶のクランブルを重ね、絵画の柔らかな光や背景の色彩を表現。

栗とむらさき芋のショートケーキは、マロンクリームとむらさき芋クリームで秋らしい落ち着いた色合いを演出♡

選べるお好きなスイーツ1品とお好きな紅茶を組み合わせて、贅沢な午後のひとときを楽しめます。

ルノワールの世界に浸る秋限定ティータイム



Afternoon Teaのスペシャルアフタヌーンティーセットは、10月1日（水）～10月31日（金）までの期間限定。絵画の温かみある色彩や少女たちの優雅な時間を、秋の味覚とともに楽しめます。

数量限定で一部店舗除く販売のため、早めの予約がおすすめです♡紅茶とスイーツで過ごす、アートな午後をぜひ体験してください。