日本人好みのベトナム料理を実現　自家製ブンの麺料理が1度食べたら忘れられない味だった

自家製尽くしでベトナム料理の概念が変わる！

「国産米粉を使って自分でブンを作りたい」。

その思いから日本人好みのコシのある麺を目指し、たどり着いたのが蕎麦用製麺機だ。米粉と水のシンプルな材料に、無農薬の北海道産でんぷんを加えることで完成したという。程よい噛み応えがありながら、するする入るのど越しは抜群だ。

甘辛和え細米麺「ボブン」1650円

『Stand Bo Bun（スタンドボブン）』甘辛和え細米麺「ボブン」 1650円 自家製スイートチリソースのやさしい味わいに、牛肉や揚げ春巻きの甘辛さが加わってつまみにも最適。野菜もたっぷりのって食べ応え十分だ

さらに、ブンに留まらず蒸し春巻きの生地にも挑戦。注文後に蒸し器に液を流して仕上げる生地はもっちりとしてぷるっぷる！

スイートチリソースやマッシュルームソースなども自家製と聞いてびっくり。既製品では作れない、体に染み込むやさしい味は一度食べたら忘れられない！

『Stand Bo Bun（スタンドボブン）』店主 白井瑛里さん

店主：白井瑛里さん「自家製ブンの麺料理は7種類あります。麺だけでも気軽にどうぞ」

『Stand Bo Bun（スタンドボブン）』

祐天寺『Stand Bo Bun（スタンドボブン）』

［店名］『Stand Bo Bun（スタンド ボブン）』

［住所］東京都目黒区祐天寺2-3-2

［電話］03-6303-2245

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、17時〜22時（21時LO）※15時〜17時も営業する日あり

［休日］不定休

［交通］東急東横線祐天寺駅東口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、パイナップルと白ワインで煮込んだ「国産豚のやわらか煮込み」の画像がご覧いただけます。

撮影／大西陽、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

