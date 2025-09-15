ザ ストリングス 表参道「豪華絢爛おせち2026」予約開始♡極上の四段重で新年を華やかに

新年を迎える食卓を華やかに彩る「豪華絢爛おせち2026」が、ザ ストリングス 表参道から登場します。キャビア・フォアグラ・トリュフといった世界三大珍味をはじめ、鮑やフカヒレ、松茸など高級食材を贅沢に盛り込み、和と洋を融合させた特別な四段重。伝統の美しさと革新のエッセンスを詰め込んだ豪華なラインアップは、大切な人との新年をより華やかに演出してくれます♪

世界三大珍味と高級食材の饗宴

「豪華絢爛おせち2026」は、キャビア・フォアグラ・トリュフをはじめ、鮑やフカヒレ、金目鯛、黒毛和牛などを贅沢に使用。

伝統的な和の料理に洋のモダンを掛け合わせたユニークな構成が魅力です。壱の重から肆の重まで、彩り豊かで食卓を豪華に彩る品々がぎっしり詰め込まれています。

「極」と「寿」2種類の四段重

豪華絢爛「極」四段重

ラインアップは「極」と「寿」の2種類をご用意。「極」四段重（45,000円）は黒毛和牛4等級サーロインやフレッシュ黒トリュフライスなど、より贅沢な構成。

「寿」四段重（35,000円）はキャビアや鮑、金目鯛を盛り込んだ華やかなおせちで、ご家族の集まりにもぴったり。どちらも3～4名様分で、伝統を重んじつつモダンな味わいを楽しめます♡

ご予約と受け取りについて

予約は2025年9月12日（金）から12月25日（木）まで。受け取りは12月30日（火）と31日（水）、ザ ストリングス 表参道2F「TAVERN by the green」で12:00～18:00に行われます。

テイクアウト限定で配送は不可。賞味期限は受け取りから24時間以内となっています。

新しい年を彩る特別なおせちを

ザ ストリングス 表参道「豪華絢爛おせち2026」は、伝統と革新を融合させた唯一無二の四段重。

大切な人との新年をより華やかに、特別なひとときにしてくれます。世界三大珍味や高級食材を贅沢に詰め込んだおせちは、一年の幕開けを彩るにふさわしい逸品。

数量限定のため、気になる方はお早めのご予約がおすすめです。