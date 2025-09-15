犬などのペットを「大切な家族の一員」として暮らす人が増える中、栃木県日光市に愛犬とともに滞在できる新しい宿泊施設「グランフォレスタヴィラ日光‐Private Dog Resorts-」が開業しました。関東エリア初の全天候型プライベートドッグランを備えているのが特徴です。

客室設備

施設は日光市の自然豊かな一角に設けられ、客室はわずか6棟。いずれも1棟貸し切りのスタイルで、飼い主と愛犬が気兼ねなく過ごせるよう設計されています。敷地には最大1000平方メートルを超える専用ドッグランが併設され、犬種や大きさを問わず伸び伸びと遊べる環境が整っています。

専用ドッグラン

全棟に全天候型のプライベートドッグランを完備したのは関東では初めて。天候に左右されない環境を整えたことで、年間を通じて快適に過ごすことができます。

客室は73平方メートルの広さがあり、愛犬はノーリードで過ごすことができます。さらに犬用の浴槽を備えた客室風呂も設置されていて、飼い主と一緒に入浴できるよう工夫されているということです。バスアメニティも充実し、旅先でも安心して利用できるよう配慮されています。

食事は地元・栃木県の旬の食材を使ったメニューを提供。屋外で楽しむバーベキューや客室で味わう鍋料理など、複数のスタイルを選べるようになっています。

栃木県産の旬の食材を使用

ドッグフレンドリーサービスも

さらに、チェックイン前から利用できる共用の半屋外ドッグランも整備されていて、宿泊者は到着後すぐに愛犬を遊ばせることができます。館内にはドッグフレンドリーサービスも用意され、滞在中の思い出を演出する取り組みが行われているということです。

施設の周辺には、世界遺産に登録されている日光東照宮や二荒山神社などの歴史的建造物が点在しています。自然景勝地も多く、東武ワールドスクウェアなど愛犬とともに訪れることができる観光スポットもあります。

こうした中、グランドオープンを記念した特別プランが用意され、11月末までは通常より最大10％割り引かれた料金で宿泊できるということです。

