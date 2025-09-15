【ももぷり新作マスク】レチノール×セラミドでぷりぷり桃肌に♡

人気スキンケアシリーズ「ももぷり」から、待望の新作マスクが登場！株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーより、2025年9月9日に発売される「潤いバリアセラムマスク RC」は、レチノール¹とセラミド²を贅沢に配合。高密着のゼリーシートが美容液を肌のすみずみまで届け、ぷりっと弾むようなツヤ肌へ導きます。お手頃価格で本格ケアが叶う注目のアイテムです♡

レチノール¹×セラミド²でWケア

「潤いバリアセラムマスク RC」は、レチノール¹の浸透⁴効率に着目した独自成分「BC-RETINOL³」を高配合。

さらに国産桃由来の桃セラミド⁷と3種のセラミド²をプラス。キメを整えながら潤いを守り、毛穴⁵つるん、ハリ感、ツヤ、高保湿と多角的にアプローチします。

BCLカンパニーの毎日使いたくなる心地よさ



「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」というVisionを掲げている会社です。

その会社が生み出したスキンケアシリーズの「ももぷり」から、誕生した「潤いバリアセラムマスク RC」はゼリーのようにぷるんとした高密着シートが特徴です。

余った美容液は首やデコルテに使えるほどたっぷりで、最後までひたひた感を楽しめます。ほんのり甘いピーチの香りに包まれながら、毎日のスキンケアが癒やしの時間に♪

880円で叶えるぷりぷり桃肌♡

「ももぷり 潤いバリアセラムマスク RC」は、7枚入り（126mL）税込880円と手に取りやすい価格も魅力。夏の紫外線や冷房による乾燥が気になる季節に、攻めと守りを同時に叶える頼れる一枚です。

BCLカンパニーならではのこだわり成分で、毎日の肌をいたわりながら、ぷりっと弾む桃肌体験を楽しんでみてください♡