¡Ò¡Ö¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×Ì¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤«¤é3ÅÙ¤Î¹ðÇò¤ò¤µ¤ì¤¿¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢21ºÐ²¼¤ÎÃËÀ¤«¤é¤ÎÌÔÎõ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ºÊ¤Ï21ºÐÇ¯¾å¤ÇÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¡¢É×¤Ï21ºÐÇ¯²¼¤ÇÌ¼¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡¢¥¤¥µ¥à»á¡Ê33¡Ë¤È¤ß¤É¤ê»á¡Ê54¡Ë¡£
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¤¥µ¥à¤È¤ß¤É¤ê¡Ù¤â±¿±Ä¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡¢¤ß¤É¤ê»á¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¿ô¡¹¡¢ÌÚ¤ÃÃ¼Èù¿Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¹ðÇò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È¤Ø¤Î°§»¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤ÎÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º
¡½¡½¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¤Ä¤Ö¤ä¤¤ò¥á¥â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤·¤Æ³ð¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ý¤«¤ê¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¤¥µ¥à¡¡Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ÏÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅöÆü¤ÎÄ«¤Ëµ¯¤¤ë¤ä¡Ö¤è¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¹Ô¤¯¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡¢¥¤¥µ¥à»á¡Ê33¡Ë¤È¤ß¤É¤ê»á¡Ê54¡Ë¡¡¡ÊËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¤ß¤É¤ê¡¡¸þ¤³¤¦¤ËÃå¤¤¤¿¤éÃå¤¤¤¿¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÃÊ¼è¤ê¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢»ä¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤òÉ÷Á¥¤À¤é¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£
¥¤¥µ¥à¡¡¤³¤ì¤âÆ±À³Ãæ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÁ°¿¦¤¬½ÐÄ¥¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤¯¤È¤ß¤É¤ê¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¬¤Á¤Ç¡£
¡¡½ÐÄ¥Àè¤«¤éÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¤ß¤É¤ê¤«¤é¡ÖÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Ì²¤¿¤¤¤«¤éÀÚ¤ë¤ï¡×¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÉÃ¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î±Ø¤Ç¹ß¤ê¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤«¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¥½¡Á¥Ã¤È²È¤Î¸¼´Ø¤ò³«¤±¤Æ¡ÖÄ´»Ò¤É¤¦¡©¡¡Âç¾æÉ×¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¤ê¡£
¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¹ðÇò
¡½¡½½é¥Ç¡¼¥È¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤¤«¤é¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡©
¥¤¥µ¥à¡¡È¾Ç¯¸å¤°¤é¤¤¡©¡¡
¤ß¤É¤ê¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£3¡¢4¥«·î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î3¡¢4¥«·î¤Î´Ö¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½Å¤Í¤¿¤È¡£
¥¤¥µ¥à¡¡¥á¥Ã¥Á¥ã¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¹Ô¤±¤ëÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ËèÈÕ¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥µ¥à¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÀÅ²¬¸©¤Ç¤ÏË°¤Â¤é¤º¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÁêÌÏ¸Ð¤äÀéÍÕ¸©¤Î¥É¥¤¥ÄÂ¼¤ËÆüµ¢¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¡¢3¥«·îÌÜ¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤¿¤é¥Õ¥é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥µ¥à¤Ë¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¯Îðº¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥µ¥à¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ËÜÅö¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»ä¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±¤¤Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤È·ëº§¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£»ä¤Ï¤â¤¦»Ò¤É¤â¤ò»º¤á¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤È·ëº§¤ò¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤òºî¤Ã¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê·ëº§¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥¤¥µ¥à¡¡¤½¤ì¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤ò»º¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆ±¤¤Ç¯¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬ËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡½¡½¤½¤³¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤³¤¦¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¤¥µ¥à¡¡ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤É¤ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é·ëº§¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥é¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«¿®¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¤ì¤¿¤³¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¼¡¤Ï¤¤¤Ä¹ðÇò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ÎÏ¶È¤ÇÏÀÇË¤·¤Æ¤¯¤ë¥¤¥µ¥à¤µ¤ó
¡½¡½¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¤³¤ì¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤â50²¿Ç¯À¸¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢¸À¤¤Êý¤È¤«¤â¤Õ¤¯¤á¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¥¤¥µ¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»ä¤Î¾ï¼±¤¬°ìÀÚÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤ÆÏÀÇË¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÎÏ¶È¤ÇÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡¹ðÇò¤òÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¥¤¥µ¥à¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Î¹ðÇò¤Ç¥Õ¥é¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ò¡©
¥¤¥µ¥à¡¡¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¥Ç¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥¤¥µ¥à¤¬Âçµã¤¤·¤ÆÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¡£
¥¤¥µ¥à¡¡¤·¤¿¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¾ì½ê¤¬³¤±è¤¤¤Î¸ø±à¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¢¤ä¤á¤Æ¡£¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤á¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡ÃÇ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¤¥µ¥à¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤à¤·¤íÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥µ¥à¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ó¤ÊÇ¯¾å¤È¤Ï¥¤¥ä¤À¤«¤é¼ã¤¤»Ò¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥á¡×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È
¡½¡½¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¥°¥é¥ó¥°¥é¥óÍÉ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ß¤É¤ê¡¡ÅÚ²¼ºÂ¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬³¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÈô¤Ó¹þ¤ó¤¸¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤·¤Æ¡£¥Þ¥º¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º1½µ´Ö»þ´Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤Ç¡¢1½µ´Ö¸å¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤½¤¦¤Í¡×¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢2Æü¸å¤°¤é¤¤¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤É¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤ãÌµÍý¤À¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤ÎÇ®°Õ¤Ë¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¤È¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤ªÂ¹¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤ß¤É¤ê¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ã¤Æ¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹ðÇò¤«¤é1½µ´Ö¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥ª¥Ã¥±¡¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉÕ¤¹ç¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¤³¤ì¤â»ä¤¬¥¤¥µ¥à¤È¤Î¸òºÝ¤ò·è¿´¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¼¤«¤é¡Ö¥¤¥µ¥à¤Ï¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö»ä¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç·è¤á¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤â¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤«¡×¤Ã¤Æ
¡½¡½Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¡©
¤ß¤É¤ê¡¡¤¹¤°¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¥¤¥µ¥à¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Ã¤ÆÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±Ø¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤ë¤±¤É¡¢Ä¾Àþ¤À¤Ã¤¿¤é100¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¡£
¥¤¥µ¥à¡¡ËÍ¤Ï¼Â²È½»¤Þ¤¤¤Ç¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¤½¤Î¤¯¤é¤¤¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤â¤¦¤Á¤ËÍè¤ë¤Î¤âÆ±¤¸¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Á³¤È»ä¤Î²È¤Ç¤ÎÆ±À³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ±À³¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤Ë¤ªÏÃ¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥¤¥µ¥à¡¡¤È¤¯¤ËÆ±À³¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸òºÝ¥ª¥Ã¥±¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤éÈà½÷¤È¤·¤Æ¼Â²È¤Ë¾·¤¤¤Æ¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°¤â¤Ã¤Æ¡ÖÆ±µéÀ¸¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ï51ºÐ¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥Ã¡£21ºÐ¾å¤Ê¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤«¤½¤Ã¤«¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤«¡×¤Ã¤Æ¡£
¡Ö·ëº§¤È¤«¤â¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¿ÆÉã¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤Æ¤ë¤è¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
½¸·ë¤·¤Æ´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¥µ¥à²È¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä
¡½¡½¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤È²ñ¤¦¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤ß¤É¤ê¡¡ÀäÂÐ¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¤¥µ¥à¡¡¡Ö¼Â²È¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤Ã¤Æ²¿²ó¤âÍ¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö¤¦¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¤³¤Á¤é¤ÏÅÜ¤é¤ì¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤´°§»¢¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ß¤É¤ê¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¥¤¥µ¥à²È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤¿¤·¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤¿¤·¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î²ÈÂ²¤â¤¤¤Æ¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Í¡×¤Ã¤Æ²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤Ï¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤ÈÇ¯Îð¤¬¶á¤¤¡©
¥¤¥µ¥à¡¡Î¾¿Æ¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤È¤â63ºÐ¤Ç¡¢¤ß¤É¤ê¤è¤ê9ºÐÇ¯¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤â¡¢¤´Î¾¿Æ¤Ë¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ß¤É¤ê¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤È¤«¤ÏÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¥¤¥µ¥à¤È»ä¤Î¼Â²È¤Ø°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ö30ºÐ¤Ê¤Î¡©¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¡ª¡×¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¡£¡Ö¤ß¤É¤ê¤Ï51ºÐ¤Ç»Ò¤É¤â¤â»º¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½éº§¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤´Î¾¿Æ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ç¡¢¤Þ¤¿Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡£¥Õ¥é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»ä¤Î¿Æ¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÂçÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º
¡½¡½¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥¤¥µ¥à¡¡¤ß¤É¤ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥¤¥µ¥à·¯¤Ë¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÉáÄÌ¤Î·ëº§¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿ÏÀ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢ÉáÄÌ¤Î·ëº§¤È¤«ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤·ëº§¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬ËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ß¤É¤ê¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë»Ò¤É¤â¤¬»º¤á¤ë»º¤á¤Ê¤¤¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ç¯Îð¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤É¤ê¡¡»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»ä¤Î¿Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¥¤¥µ¥à¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¡£
¥¤¥µ¥à¡¡°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º·ÀÌó¤·¤Æ¡¢´Ö¼è¤ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í·è¤á¤Æ¡£¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼êÅÚ»º¤Ë¤ß¤É¤ê¤Î¼Â²È¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¿ÅÄ Íµ²ð¡Ë