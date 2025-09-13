ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は戻り売りが出ており、１４７円台半ばに伸び悩んでいる。米国債利回りが上げ幅を縮小していることもドル円を圧迫しているようだ。現在は２１日線付近での推移。



きょうのドル円は一時１４８円台に上昇する場面も見られた。本日の上げで再び２１日線を回復していたが、１００日線と２００日線の間でのレンジ取引に変化はない。



先週から今週にかけての雇用とインフレの指標とを経て、市場は来週のＦＯＭＣでの利下げを期待から確信に変えている。ただ、一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げはないと見られているようだ。その確率は１０％以下となっている。



ただ、短期金融市場では来週を含めて年内３回の利下げを完全に織り込む動きが見られている。来週のＦＯＭＣは委員の金利見通し（ドット・プロット）も公表されるが、市場の期待に沿った予想となるか注目される。



USD/JPY 147.51 EUR/JPY 173.13

GBP/JPY 200.11 AUD/JPY 98.07



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

