アイドルグループ「ラフ×ラフ」の日比野芽奈（めいな）さん（24）が、2025年9月10日にXを更新。「小学生アイドル」だった頃と現在のビフォー＆アフターを公開し、注目を集めている。

「小学生らしくない性格で...」

日比野さんは2011年、10歳の時、小学生アイドルグループ「みにちあ☆ベアーズ」に所属。22年12月、テレビプロデューサーの佐久間宣行さんが手掛ける「ラフ×ラフ」メンバーとして活動を始めた。

そんな日比野さんが25年9月10日、Xで、ピンクのふちありメガネをかけ、ノートパソコンを操作している小学生の頃の写真と、現在のステージ上での写真を公開。そして、こうつづった。

「小学生アイドルの時、小学生らしくない性格で1番不人気だったのが、今ではそれを『アイドルらしくなくて面白い』って笑われ、バズったりできるこの時代にとても感謝.........」

Xユーザーからは「今もかわいいけど小学生の時もマジでレベチにかわいいですね」「あんまり顔が変わってないことに驚くわ 小さいころから本当に可愛いかったんすね」「圧倒的に美少女だったんですね。昔から」「もうずっとかわいい。唯一無二のアイドルって感じ」などのコメントが寄せられている。