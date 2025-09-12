新型iPhoneが登場も、買い替えを躊躇してしまう“ふたつの理由”。薄型・軽量で高性能だけど…
日本時間の9月10日午前2時、Appleの新製品発表がストリーミング配信された。
AirPods ProとApple Watchのリニューアルが発表されたほか、メインストリームiPhoneの最新モデル「iPhone 17」と、上位モデル「iPhone 17 Pro」、そして新系列の「iPhone Air」もお披露目となった。とりわけ「Air」は、外見の時点で一線を画す薄型・軽量モデルで、俄然注目を集めている。
今回は話題の新型iPhoneを中心に、Appleの新製品を見ていきたい。
◆AirPods Proが同時通訳者に!?
真っ白なワイヤレスイヤホンとして人気の「AirPods」シリーズには、高級機の「AirPods Pro」が存在するが、19日に発売される最新モデル「AirPods Pro 3」では新たに「ライブ翻訳」機能を搭載する。これは、異なる言語の相手と会話しているとき、自動的に自分の得意な言語に翻訳してくれるというSF的なものだ。
現時点では英語・フランス語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語に対応しているが、日本語への対応は年末の予定だというから、お手並み拝見はしばらくお預け。とはいえ、機械を通して外国人とリアルタイムに会話できるのは、素直に楽しみである。
命を救う腕時計として評判のApple Watchもアップデートし、「Series 11」となった。高血圧アラートや睡眠データの統計化機能が追加されるほか、バッテリーの保ちが良くなり、最大24時間の連続稼働が可能になった。
毎日充電が必要なことに変わりはないが、腕時計のあるべき姿に、少しずつ近づいているように思える。
◆薄型とはいえ持ちにくい……
AirPodsもApple Watchも進化を遂げているが、主役はやはり、恒例のモデルチェンジを遂げたiPhoneだろう。
「iPhone 17」シリーズより、標準モデルのストレージ容量が256GBとなった。この点では、今年のiPhone 17は“買い時”にあたる世代だといえる（参考リンク：「64GBのiPhone」を現役で使い続けるための“ストレージ容量節約術”。月数百円払わなくてもサクサク動く）。
並んで、以前より噂になっていた「iPhone Air」がラインナップに加わった。主要部の厚さわずか5.6mmという薄さ、そして重量165gという軽さでありながら、頭脳には最高性能の「A19 PRO」チップを搭載する。画面サイズはノーマルのiPhoneよりも大きな6.5インチで、これは「Pro Max」や、以前存在した「Plus」（iPhone 16 Plusまで）に近い。
Appleはこれを“史上最も薄いiPhone”と謳っており、昔懐かしい「iPod touch」（筐体の厚さは世代により6〜7mm）と比べても薄く出来ていて、大したものだ。ただし、iPhone Airが“持ちやすいiPhone”なのかというと、そうとは言えない。横幅が74.7mmもあって、片手でホールドしたまますべての操作を行えるサイズではないのだ。
横幅67.3mmの「iPhone SE」や、横幅64.2mmの「iPhone mini」は、片手操作が可能なことから、日本での人気が高かった。しかし前者は2022年発売の第3世代、後者は2021年のiPhone 13 miniを最後に、ニューモデルが投入されていない。これは円安と並んで、iPhoneの買い替えを躊躇する理由のひとつになっている。
◆人間の手は大きくならない
かつてのスマートフォンは、片手でも操作できるように設計されていた。
Retinaディスプレイで人気が沸騰したiPhone 4（2010年）は、横幅58.6mmで持ちやすく、仕事の合間に「なめこ」を抜くのも爽快だった。iPhone 5（2012年）では画面が縦長になり、タッチパネルの一番上に親指が届きにくくなったが、それでも大きな支障はなかった。
しかしiPhone 6（2014年）になると、横幅が67.0mmになり、片手での操作がツラくなり始める。丸みを帯びた筐体デザインの影響から、手のひらを滑り落ちる事故が続出し、“スマホバキバキ”という言葉が世間に広まった。
