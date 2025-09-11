屋内遊び場にも注目のリゾート施設が千葉県東金市にオープン！9月末までのお得なキャンペーンも
2025年7月28日、千葉県東金市にリゾート施設「UE GARDEN RESORT(ユイ ガーデン リゾート)」がグランドオープンした。「UE GARDEN RESORT」では、愛犬連れOKのグランピングをはじめ、屋内遊び場や、大人のためのバー付きプール、地元野菜を使用したビュッフェなど、多彩なコンテンツが楽しめる。また、オープンを記念して、2025年9月末までは施設をお得に利用できるキャンペーンも実施中。充実した設備のなかでリラックスしながら、「UE GARDEN RESORT」で残暑のアウトドアを楽しもう！
【画像】ジャングルジムや滑り台など、遊具がたくさんの屋内遊び場「UE FANTASIA」
■快適にアウトドアが楽しめるリゾート施設
「UE GARDEN RESORT」は、贅沢なひとときを楽しめる多彩な宿泊施設が自慢。20基のグランピングテントには快適性を高める設備が整えられており、自然に囲まれた環境でありながら、リラックスできる空間が広がる。また、グランピング施設のほかにホテル棟も完備しており、アウトドアならではの魅力を味わいながらも、ホテルライクな快適さを求める人にもおすすめだ。料金は、グランピングでBBQと朝食付きで1人1泊2万2000円〜となっている。
さらに、今後はプライベート感を重視したトレーラーハウスも設置予定。周りを気にせずに過ごせる自然豊かな立地を活かし、家族旅行や学生グループ、カップルなど、さまざまなニーズに合わせた宿泊が可能だという。
■ドームテントは20基！愛犬と泊まれるドッグラン付きも
天然芝が広がるグランピングエリアには、ドームテント20基を設置。プライベートBBQスペースを完備し、周りを気にせずに楽しめる。約7.5メートル四方のテント内には、4人分のベッド(ベッド4台もしくは2段ベッド＋ベッド2台)のほか、冷暖房やシャワー、トイレなどを完備しているので、アウトドア初心者でも安心だ。
また、愛犬家にうれしいドッグラン付きテントも設置。足洗い場やケージを設置するなど、愛犬と過ごすのに最適な空間となっている。
■子ども用屋内型プレイグラウンド「UE FANTASIA」
加えて、子どもが思いっきり楽しめる屋内遊び場「UE FANTASIA(ユイ ファンタジア)」にも注目したい。広々とした屋内空間には、ボールプールに飛び込める滑り台や、巨大ジャングルジムなど、子どもたちが体を動かして遊べるアクティビティが満載だ。屋内施設のため、天候に左右される心配もない。エアコンも完備しており、暑い日でも快適に遊べる環境が整っている。
■大人も子どもも楽しめる2つのプール
まだまだ残暑が続く中、暑い日に水遊びを楽しみたい人におすすめなのが、「UE GARDEN RESORT」内にある2つの屋外プール。常設のプールには、ホテルのカフェで提供されるドリンクの持ち込みもOKで、デッキチェアでくつろぎながらのんびりとオトナ時間が楽しめる。
さらに、ホテル棟の目の間には、子どもと遊べる巨大プールを設置。9月下旬までの期間限定オープンで、宿泊者以外も利用できる。
■本場でフレンチ修行してきたシェフのこだわり絶品ビュッフェ
ホテル棟の展望レストランでは、コースまたはビュッフェスタイルで食事が楽しめる。調理を担当するのは、有名ホテルでのシェフ経験ののち、本場フランスのアルザス地方で修行、「CHEZ KEN」を立ち上げた山口賢シェフ。自身の農園などで作った野菜や、地元・千葉の魚介類などを使用した、こだわりの料理を味わえる。
■楽器の使用もOK！吹奏楽部などの合宿にも！
「UE GARDEN RESORT」周囲には民家がないため、マーチングバンドや吹奏楽部が音を出して練習することも可能。屋内の施設もあるため天候に左右されず、部活動やサークルなどの合宿を実施することもできる。また施設内には花火OKなエリアもあるので、学生たちの合宿や特別なイベントなど、思い出作りの場所としての環境も整っている。
■2025年9月末まで！グランドオープンキャンペーンを実施
「UE GARDEN RESORT」のグランドオープンを記念して、お得に施設が利用できる「グランドオープンキャンペーン」を実施中。宿泊利用者は、子ども用屋内型プレイグラウンド「UE FANTASIA」とプール(9月下旬まで)を、滞在期間中無料で利用できる。宿泊者以外も、通常よりお得なオープンイベント特価で利用可能だ。また、ランチビュッフェもオープンイベント特価となっている。
お得に施設やビュッフェを利用できるキャンペーンは9月末日までなので、気になる人は早めの予約を！まだまだ暑い日が続く今日、「UE GARDEN RESORT」で快適にアウトドアをエンジョイしてみてはいかがだろう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■快適にアウトドアが楽しめるリゾート施設
「UE GARDEN RESORT」は、贅沢なひとときを楽しめる多彩な宿泊施設が自慢。20基のグランピングテントには快適性を高める設備が整えられており、自然に囲まれた環境でありながら、リラックスできる空間が広がる。また、グランピング施設のほかにホテル棟も完備しており、アウトドアならではの魅力を味わいながらも、ホテルライクな快適さを求める人にもおすすめだ。料金は、グランピングでBBQと朝食付きで1人1泊2万2000円〜となっている。
さらに、今後はプライベート感を重視したトレーラーハウスも設置予定。周りを気にせずに過ごせる自然豊かな立地を活かし、家族旅行や学生グループ、カップルなど、さまざまなニーズに合わせた宿泊が可能だという。
■ドームテントは20基！愛犬と泊まれるドッグラン付きも
天然芝が広がるグランピングエリアには、ドームテント20基を設置。プライベートBBQスペースを完備し、周りを気にせずに楽しめる。約7.5メートル四方のテント内には、4人分のベッド(ベッド4台もしくは2段ベッド＋ベッド2台)のほか、冷暖房やシャワー、トイレなどを完備しているので、アウトドア初心者でも安心だ。
また、愛犬家にうれしいドッグラン付きテントも設置。足洗い場やケージを設置するなど、愛犬と過ごすのに最適な空間となっている。
■子ども用屋内型プレイグラウンド「UE FANTASIA」
加えて、子どもが思いっきり楽しめる屋内遊び場「UE FANTASIA(ユイ ファンタジア)」にも注目したい。広々とした屋内空間には、ボールプールに飛び込める滑り台や、巨大ジャングルジムなど、子どもたちが体を動かして遊べるアクティビティが満載だ。屋内施設のため、天候に左右される心配もない。エアコンも完備しており、暑い日でも快適に遊べる環境が整っている。
■大人も子どもも楽しめる2つのプール
まだまだ残暑が続く中、暑い日に水遊びを楽しみたい人におすすめなのが、「UE GARDEN RESORT」内にある2つの屋外プール。常設のプールには、ホテルのカフェで提供されるドリンクの持ち込みもOKで、デッキチェアでくつろぎながらのんびりとオトナ時間が楽しめる。
さらに、ホテル棟の目の間には、子どもと遊べる巨大プールを設置。9月下旬までの期間限定オープンで、宿泊者以外も利用できる。
■本場でフレンチ修行してきたシェフのこだわり絶品ビュッフェ
ホテル棟の展望レストランでは、コースまたはビュッフェスタイルで食事が楽しめる。調理を担当するのは、有名ホテルでのシェフ経験ののち、本場フランスのアルザス地方で修行、「CHEZ KEN」を立ち上げた山口賢シェフ。自身の農園などで作った野菜や、地元・千葉の魚介類などを使用した、こだわりの料理を味わえる。
■楽器の使用もOK！吹奏楽部などの合宿にも！
「UE GARDEN RESORT」周囲には民家がないため、マーチングバンドや吹奏楽部が音を出して練習することも可能。屋内の施設もあるため天候に左右されず、部活動やサークルなどの合宿を実施することもできる。また施設内には花火OKなエリアもあるので、学生たちの合宿や特別なイベントなど、思い出作りの場所としての環境も整っている。
■2025年9月末まで！グランドオープンキャンペーンを実施
「UE GARDEN RESORT」のグランドオープンを記念して、お得に施設が利用できる「グランドオープンキャンペーン」を実施中。宿泊利用者は、子ども用屋内型プレイグラウンド「UE FANTASIA」とプール(9月下旬まで)を、滞在期間中無料で利用できる。宿泊者以外も、通常よりお得なオープンイベント特価で利用可能だ。また、ランチビュッフェもオープンイベント特価となっている。
お得に施設やビュッフェを利用できるキャンペーンは9月末日までなので、気になる人は早めの予約を！まだまだ暑い日が続く今日、「UE GARDEN RESORT」で快適にアウトドアをエンジョイしてみてはいかがだろう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。