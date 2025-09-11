食楽web

●「作ったのに、すぐベチャッとする…」そんなかき揚げの悩みを解決！冷めてもサックサクが続く“専門店レベル”のコツを、プロの料理家が徹底解説します。

天丼やお蕎麦のお供に、おつまみに…家庭料理の定番「かき揚げ」。でも失敗しがちなポイントは、形が崩れる・油っぽい・時間が経つと食感が落ちること。

実は、この悩みを一発で解決する“秘密の工夫”があるんです。

プロが教えてくれた答えとは。

「衣にほんの少し“お酢”を加えること」。

これだけで、衣が軽く仕上がり、野菜の甘みもぐっと引き立つんです。

専門店並みにサクサク！ 絶品「野菜のかき揚げ」の作り方とポイント

◎材料（4個分）

・玉ねぎ……1／2個（100g）

・人参……1／3個（50g）

・三つ葉……1／2束（30g）

・小麦粉（冷蔵庫で冷やしておく）……50g

A

・冷水……50ml

・酢……小さじ1／2

・揚げ油……適量

◎作り方

1．玉ねぎは5mm幅の細切りにしほぐす。人参は玉ねぎと同じ大きさの棒状に切る。三つ葉も玉ねぎと同じ長さに切る

＜point＞具材のサイズをそろえると火が均一に入る。火の通り方が違う具材の場合はサイズを調整しましょう。

2．．ボールに1と小麦粉を入れ全体にまぶす

＜point＞薄力粉をまぶしておくことで衣がはがれにくくなります。

3．Aを加えさっくり混ぜ合わせる。粉っぽい場合は水（分量外）を少々加えて調整する

＜point＞混ぜる時に粘らないようにさっくり混ぜ、冷水と冷やした小麦粉を使うことで粘り気（グルテン）が出にくくなり、サクッとした仕上がりになります。さらに衣にお酢を加えることでグルテンの生成を抑え、冷めてもサクサク食感に！

4．揚げ鍋に1.5cm高さで油を注ぎ、170度に熱する。3を1／4量お玉ですくい、滑らせながらおとしいれる

＜point＞1個分をお玉にのせ、少な目の油で揚げることでタネが散らばりにくくなります。

5．固まってきたら裏返し、ほんのりきつね色になり、出てくる泡が小さくなったら取り出して油を切る

＜point＞一度にたくさん揚げると温度が下がってカラッと揚がらないので1～2個ずつ揚げましょう！

5つのサクサクポイント

1.具材のサイズを均一にする： 火の通りを均等にして、サクサクの仕上がりに。

2.具材に小麦粉をまぶす： 衣がはがれにくくなり、きれいな形をキープ。

3.冷水と冷やした小麦粉を使う： 粘り気（グルテン）を抑えて、サクッと軽い食感に。

4.衣にお酢を混ぜる： 冷めてもサクサク感が続く、最大の秘密！

5.少なめの油で揚げる： タネがバラけにくく、初心者でも形よく作れます。

これらのポイントに加えて、詳しいレシピ通りに作れば、まるでプロが作ったような絶品かき揚げが、あなたの手で作れます。ぜひお試しあれ。