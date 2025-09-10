YouTuberでありインフルエンサーのちいめろが9月1日、自身のTikTokを更新。子どもたちとプールで遊ぶ姿を公開した。

（【写真】17歳になり、容姿も性格も素敵に成長していると評判の琉ちゃろさん）

ちいめろはブログなどのネット活動で話題を集め、現在も長男の琉ちゃろ、長女のまひめろとともにSNSを中心に発信をしている。長男の琉ちゃろは幼いころ、派手な金髪姿で“4歳児ホスト“としてテレビなどで話題になった。

そんな琉ちゃろは現在17歳の高校生に成長。YouTubeでは家族旅行の動画なども投稿し、大きくなった姿を視聴者に見せている。

今回のTikTokでは、ちいめろと琉ちゃろ、まひめろの3人でプールで遊んでいる様子が投稿された。琉ちゃろは大きな貝殻の浮き輪に座って笑顔でプールを楽しんでおり、まひめろも一緒に水着姿で泳いでいるようだ。

2人は曲に合わせて踊りながらも、水を掛け合うなどはしゃぐ姿を見せ楽しげな様子だ。今回の動画はちいめろのYouTubeチャンネルでも投稿されており、滋賀県のヴィラで撮影されたようだ。今回の家族旅行は、琉ちゃろの17歳の誕生日祝いとなっている。YouTubeでは水鉄砲で遊ぶ姿も披露しており、家族水入らずのときを楽しんだようだ。TikTokのコメントには「かっこいい」「いけめんすぎる」「いい男」といった声が集まった。

（文＝向原康太）