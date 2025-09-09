「今なら間に合う！」10月1日からふるさと納税のポイント付与禁止に。「Amazonふるさと納税」も今がお得
→Amazonふるさと納税のページはこちら
Amazonプライム会員じゃなくても使える
「Amazonふるさと納税」は、Amazon有料会員のプライム会員でない人も、Amazonに無料会員として登録すれば利用できます。プライム会員であれば、対象の返礼品のお急ぎ便やお届け日時指定便を無料で利用できるのでより便利に使えますよ。
甘くてジューシー。採れたてシャインマスカット（2026年9月前半発送）
【Amazon.co.jp限定】【2026年先行予約】甘くてジューシー 厳選シャインマスカット1.2kg (2026年9月前半発送)
10,000円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
山梨の朝どれ桃2Kg 大玉5玉〜7玉（2026年6月下旬から8月中旬頃発送）
スパイスの香りが食欲そそる、ふんわりハンバーグ
北海道で育てられた希少な笹豚のバラ肉
水揚げから20分で真空パックに。鮮度にこだわったかつおのたたき
かつおのたたき (2.5kg) 冷凍 小分け 訳あり 刺身 規格外 傷 鰹のタタキ ふるさと納税 かつおたたき カツオタタキ 骨なし
10,000円
いくら丼を自宅でも楽しめる。いくら醤油漬
いくら醤油漬 240g (80g×3瓶セット) 北海道産【手造り 醤油漬け 醤油漬 小分け 鮭 瓶 いくら醤油漬け 魚卵 珍味 イクラ丼 秋鮭 鮭 お取り寄せ グルメ 冷凍 旭川市】_01697●
11,000円
令和7年産。もっちり美味しいコシヒカリ
【 令和7年産】コシヒカリ 精米 5kg (茨城県共通返礼品 かすみがうら市) 米 ごはん もっちり 甘い コメ お米 白米[EX010sa]
12,000円
3倍長持ちなのにコンパクト。トイレット4ロール
その他のセール商品
レミパンエッグ（蓋付） ネイビー 【 エッグロースター 卵焼き器 フライパン 蓋 レミパン キッチン 蓋付き 軽い IH 鍋 ガス キッチン用品 和平フレイズ 】
23,000円
【Amazon.co.jp限定】ハーゲンダッツ ラバーズアソート1箱 小分けパック アイスクリーム スイーツ おやつ
4,000円
【定期便】年4回 季節のお野菜詰め合わせセット 定期便 春夏秋冬年4回 旬野菜 1回あたり10品 セット 詰め合わせ 旬 おまかせ やさい レシピ付き 高知県 室戸市
24,000円
