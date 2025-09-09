「今なら間に合う！」10月1日からふるさと納税のポイント付与禁止に。「Amazonふるさと納税」も今がお得
2025年10月1日から、ふるさと納税におけるポイント付与が全面禁止となります。ルール変更を前に、現在「Amazonふるさと納税」では、15,000円以上の寄付で最大20%のAmazonポイントが還元されるキャンペーンを実施中。Amazonポイントを獲得しながら寄付できるのはラストチャンスです。今回は、特に人気の返礼品をピックアップしてご紹介。まだ寄付枠が残っている方は、この機会をお見逃しなく。



→Amazonふるさと納税のページはこちら

Amazonプライム会員じゃなくても使える


「Amazonふるさと納税」は、Amazon有料会員のプライム会員でない人も、Amazonに無料会員として登録すれば利用できます。プライム会員であれば、対象の返礼品のお急ぎ便やお届け日時指定便を無料で利用できるのでより便利に使えますよ。

甘くてジューシー。採れたてシャインマスカット（2026年9月前半発送）


池田青果

【Amazon.co.jp限定】【2026年先行予約】甘くてジューシー 厳選シャインマスカット1.2kg (2026年9月前半発送)

10,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



山梨の朝どれ桃2Kg 大玉5玉〜7玉（2026年6月下旬から8月中旬頃発送）


池田青果

【2026年先行予約】山梨の朝どれ桃2Kg 大玉5玉〜7玉（2026年6月下旬から8月中旬頃発送）

11,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スパイスの香りが食欲そそる、ふんわりハンバーグ


にくのともる

九州産黒毛和牛 ハンバーグ 140g×12個(合計1.68kg) 個別真空 ギフト

12,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



北海道で育てられた希少な笹豚のバラ肉


株式会社 大雪山麓社

【旭川産ブランド豚】希少部位！笹豚バラ1.2kg(300g×4パック) 【 豚肉 お肉 豚バラ 豚バラ肉 しゃぶしゃぶ 鍋 お鍋 焼肉 焼き肉 やきにく 小分け 個包装 冷凍 国産 北海道 ギフト スライス お取り寄せ グルメ 旭川市 北海道 】

11,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



水揚げから20分で真空パックに。鮮度にこだわったかつおのたたき


ハマスイ

かつおのたたき (2.5kg) 冷凍 小分け 訳あり 刺身 規格外 傷 鰹のタタキ ふるさと納税 かつおたたき カツオタタキ 骨なし

10,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



いくら丼を自宅でも楽しめる。いくら醤油漬


服部商店

いくら醤油漬 240g (80g×3瓶セット) 北海道産【手造り 醤油漬け 醤油漬 小分け 鮭 瓶 いくら醤油漬け 魚卵 珍味 イクラ丼 秋鮭 鮭 お取り寄せ グルメ 冷凍 旭川市】_01697●

11,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



令和7年産。もっちり美味しいコシヒカリ


有限会社石塚産業

【 令和7年産】コシヒカリ 精米 5kg (茨城県共通返礼品 かすみがうら市) 米 ごはん もっちり 甘い コメ お米 白米[EX010sa]

12,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



3倍長持ちなのにコンパクト。トイレット4ロール


スコッティ

スコッティ フラワーパック 3倍長持ち トイレット4ロール 150m シングル

3,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


泉州タオル(Senshu-towel)

日本製 タオル フェイスタオル 5枚セット 34×90cm ホワイト(選べる11色) 白 大阪泉州タオル 綿100% 260匁 業務用タオル 長め 瞬間吸水 速乾 薄手 部屋干し 耐久性 無地 Made in Japan

6,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


かの蜂

はちみつ 専門店【かの蜂】 国産 百花 蜂蜜 1000g（1kg） 完熟 の 純粋 蜂蜜 （とんがり容器）

10,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


やまさんパイレーツ

【工場直送】【わけあり】塩サバ 1.5kg

7,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


和平フレイズ(Wahei freiz)

レミパンエッグ（蓋付） ネイビー 【 エッグロースター 卵焼き器 フライパン 蓋 レミパン キッチン 蓋付き 軽い IH 鍋 ガス キッチン用品 和平フレイズ 】

23,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


タカナシミルク

【Amazon.co.jp限定】ハーゲンダッツ ラバーズアソート1箱 小分けパック アイスクリーム スイーツ おやつ

4,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


道の駅キラメッセ室戸 楽市

【定期便】年4回 季節のお野菜詰め合わせセット 定期便 春夏秋冬年4回 旬野菜 1回あたり10品 セット 詰め合わせ 旬 おまかせ やさい レシピ付き 高知県 室戸市

24,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→Amazonふるさと納税のページはこちら

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります