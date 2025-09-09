洋なし香る秋のスタバ新作！スターバックスの限定フラペチーノ＆ケーキ

秋の訪れとともに、スターバックスから心ときめく新作が登場します♡ 2025年9月10日(水)より発売される『洋なし 生キャラメル フラペチーノ®』は、芳醇な洋なし果肉とコク深い生キャラメルが重なり合う、まるでスイーツのような一杯。同日には『洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ』もラインアップされ、より贅沢なティータイムを演出します。秋限定の特別な味わいを、ぜひ先取りしてみませんか？

洋なしとキャラメルの贅沢フラペチーノ

お持ち帰り 価格：687円（税込）／店内利用 価格：700円（税込）



『洋なし 生キャラメル フラペチーノ®』は、芳醇な洋なし果肉のシャキッとした食感と、濃厚な生キャラメルソースがとろけ合うスイーツ感覚の一杯。

ホイップの上には山形県産ラ・フランス果汁入りソースをトッピングし、華やかな香りが広がります。飲む層ごとに甘みや酸味のバランスが変化し、最後まで飽きずに楽しめるのが魅力です。

販売期間：2025年9月10日(水)～

※9月8日(月)～9月9日(火)はスターバックス®リワード会員限定で先行販売

お持ち帰り 価格：520円（税込）／店内利用 価格：530円（税込）

同日発売の『洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ』は、アールグレイムースと洋なしムースを重ねた上に、ごろっとした洋なし果肉とキャラメルソースをトッピングした贅沢なケーキ。

芳醇な香りとキャラメルのコクが絶妙に重なり合い、フラペチーノとの相性も抜群です♪

販売期間：2025年9月10日(水)～

秋のご褒美はスターバックスで♡

フレッシュな洋なしとコク深い生キャラメルのハーモニーを楽しめるフラペチーノと、紅茶香る上品なケーキ。

どちらも秋にぴったりの贅沢な味わいです。季節の移ろいを感じながら、スターバックスで心ときめくティータイムを過ごしてみませんか？あなたの秋のひとときに、特別なご褒美を添えてくれるはずです。