【動画】新しくなった！『甘くない檸檬堂』　ポイントは“秘技・南半球しぼり”？ 必殺技マイスター・宮野真守さんが檸檬堂店主・市原隼人さんに必殺技の極意を伝授

最大規模のフルリニューアルを遂げたことが記憶に新しい、日本コカ･コーラのお酒ブランド。これまで『定番レモン』『レモン濃いめ』の「新・二代目」を発売していましたが、このたび食事に合う『甘くない檸檬堂』も「新・二代目」になって登場。リニューアルにより、まるでしぼったかのようなレモンの香りと“にごり”を実現、「レモン本来の味」を楽しめるようになった『甘くない檸檬堂』。そのキーとなるのが、パッケージにも記載されている「秘技！南半球しぼり」とは、一体なんなのか……。その謎は、“二代目檸檬堂店主”としておなじみの俳優・市原隼人さんと、必殺技のマイスターである声優・宮野真守さんが出演する動画「必殺技の極意」で解き明かされます。YouTubeやInstagram、TikTokやＸなどで順次公開されているこの動画。ライブドアニュース編集部がその撮影現場に潜入すると、アドリブも飛び出し、初共演とは思えないほど息の合った掛け合いを披露していました。撮影を終えたばかりの市原さん・宮野さん両名に、『甘くない檸檬堂』のどこが変わったのかお聞きし、撮影を振り返っていただきました。アクロバティックな必殺技や、宮野さんのセクシーボイスに合わせ、市原さんがポーズをキメるシーンには「アドリブ」もあったそうで……。動画は、“二代目檸檬堂店主”の市原さんが必殺技マイスターの宮野さんから、「秘技！南半球しぼり」の極意を伝授してもらうというストーリー。と練習に明け暮れる “店主”の市原さん。ところがいくらやっても、「なんか違う」と納得がいかず……。するとそこに、声優として数々の必殺技を演じてきた宮野さんが登場。これまでの経験をもとに、市原さんに必殺技の極意を伝授していきます。撮影を終えた市原さんと宮野さんに、『甘くない檸檬堂』のご感想からお聞きしました。気になる撮影の裏話は、インタビューの後半でご紹介します。−−市原さん、二代目店主として初めての『甘くない檸檬堂』を飲んでみられて、お味はいかがでしたか。丸ごとすりおろしたレモンが限度なく口に広がり、瞬間に爽やかに駆け抜けていく感覚は圧巻です。「もう一口、もう一口」と追いかけたくなり、何度繰り返しても最初の一口の新鮮さを味わえる至高の一品。『定番レモン』から甘さを引いて生まれたのではなく、ゼロから檸檬堂独自の製法で生み出された『甘くない檸檬堂』は、多くの方が求めるしっかりとレモンの旨みを感じながらも、雑味が無く清らかで澄んだレモンサワーです。開発者はもちろん、飲む側もやっとここに辿り着いた！と声を大にして伝えたくなります。−−宮野さんも檸檬堂との出会いや、普段のお酒の飲み方を教えてください。『甘くない檸檬堂』は止まらなくなりそうになるほど、めちゃくちゃ美味しかったので、たぶん僕は相当リピートすると思います。お寿司といただいてみたのですが、和食など食事にもかなり合うなと思いましたね。お酒は体作りしている時はちょっと控えますが、家に帰って飲むと1日がリセットできるので大好きです。−−実際、『甘くない檸檬堂』を食事に合わせて楽しまれる方も多いそうです。市原さんはどんな食事と一緒に召し上がりましたか。私は先日、牡蠣とともにいただきました。唐揚げ、お寿司、定食、中華料理やイタリア料理、はたまたスナック菓子にも合います。『甘くない檸檬堂』は食品の本来の味をより引き立て、決してぶつかることなく調和し、相乗効果を体験させてくれながら、口に運ぶたびに食に対しても爽やかな新鮮さを感じさせてくれる感じがたまりません。今度、様々な料理をこしらえて行くピクニックで、自然の中で『甘くない檸檬堂』の爽やかさを堪能しようと計画しています。−−「南半球しぼり」は元々バーテンダーのテクニックで、果皮を下にして絞ることで豊かな香りを引き出せるそうです。『甘くない檸檬堂』から「レモン本来の味」を感じられましたか。『甘くない檸檬堂』はレモンの香りが引き立っていて、実際には絞っていないのに缶でも楽しめるというのが不思議でした。先ほど日本コカ･コーラさんにお伺いしたら、特殊な製法で相当こだわって作っているとのこと。実際にそれを感じられるお味だったので、すごく感動しましたね。果皮の香りをダイレクトに閉じ込め、最大限にレモンの良さを引き出す「秘技！南半球しぼり」でしか味わえない、レモン丸ごとの旨み−−それがこの一品で味わえます。「これしかない」と思わせる“にごりレモン”の真髄を皆さんもお楽しみください。−−お二人は初共演でしたが、撮影を振り返って、ご感想はいかがですか。毎回、濃厚な撮影をさせていただけるのが檸檬堂の世界観だなと感じています。それと同時に、1つ1つの作品にかける情熱と愛情がすごい！制作スタッフの皆さんも檸檬堂が好きなんだろうなぁ…、と思いながら参加させていただいております。クリエイティブに関しても最先端の技術、たくさんCGも使っており、まさか檸檬堂を通してこんな体験ができるとは……と。今回は、すごく体幹を使うポーズに鍛えられました。「秘技！南半球しぼり」を表現した撮影では、秘技を出すことになり想像を遥かに超える新たなシチュエーションを楽しませていただきました。すごいアクロバティックな絵コンテになっていたので、よしやるぞ！と気合が入りましたね。現場では本当に市原さんが優しくて、一緒に楽しくクリエイティブな撮影ができたというのが画面からも伝わると思います。−−市原さんは、宮野さんの必殺技伝授を体験されてみて、いかがでしたか。宮野さんの声に合わせて動かせていただけるというのは本当に貴重な体験で、僕の中でにも財産となりました。ある意味、僕は市原さんにアフレコをしたってことですね。僕としては、必殺技を伝授したというよりも、いろんな言い方をしてみたんですよ。それに瞬発力で対応される市原さんがおもしろすぎて……！宮野さんは本当にアンテナがすごい。ちょっとでも僕が動くと、全部に返してくる。アドリブも結構あるし、すごいです！エンターテイナーですね。伝授し返されたシーンは、その後がけっこう二人のアドリブだったりするので、そこが楽しかったです。あと、体幹が必要とされる演出では気づいたら変な体勢になっていて、自分でもびっくりしましたね。−−宮野さん、撮影で必殺技とは「緩急」という言葉がありましたが、普段の必殺技でも緩急は大事なものですか。また、今回いろいろな必殺技をされた中で、お気に入りのものを教えて下さい。必殺技って結構そうじゃないですか。今回の演出にもありましたが、セリフを淡々とかっこよく言った後、つまり“緩”があった後に思いっきり叫ぶ“急”が来るというのがセオリー。なので、役をもらった時などには緩急を気にします。緩急という意味でも、お気に入りの必殺技は最後に撮影したものです。強いところも抑えたところも、ぐっと力が入ったところも出せるような長い口上だったので、楽しかったですね。あと、絵コンテに「セクシーな必殺技」と書かれていたものもあって、何なんだろう？と思っていたのですが、実際にはセクシーボイスでの必殺技になりましたね（笑）。−−改めて今回の『甘くない檸檬堂』、皆さんにおすすめのポイントを教えてください。ものすごく楽しく撮影でき、『甘くない檸檬堂』の美味しさも必殺技で伝えられていると思います。日本コカ･コーラさんからもこだわりの製法について教えていただき、こんなに愛情を込められて作られているお酒だから美味しいんだな、と肌で感じることもできました。皆さんにもぜひ飲んでいただきたいですし、本当に食事に合うので、食卓に置いてリピートしていただけたらな、と思います。僕は本当に昔からずっと檸檬堂が大好きで、普段から飲んでいます。飲む前の期待感、飲んでいる時の幸福感、何より飲んだ後の時間に、こんなにも豊かさを提供してくれる檸檬堂は唯一無二の存在です。日頃、これを味わう至福の時間のために頑張っていると言っても過言ではなく、私にとって最高のご褒美ですね。『甘くない檸檬堂』は、前述の通り『定番レモン』から甘さを引いて生まれたのではなく、檸檬堂独自の製法で作られています。まさに檸檬堂にしか成し得ない味を体感できるので、ぜひ多くの方に楽しんでいただきたいと思います。リニューアルにより、しぼりたてのようなレモンの香りと美味しさの証である“にごり”を楽しめるようになった『甘くない檸檬堂』。消費者調査でも「食事に合う」「味がすっきりしている」「おいしい」の項目で高い評価を得たほか、「レモン本来の味わいが楽しめる」「飲み飽きない」の項目で、「新・二代目」は従来品より大幅に評価がアップしたそう。「レモン本来の味」を実現するキーとなったのが、「秘技！南半球しぼり」。その謎は動画「必殺技の極意」で明かされていきますが、「体幹が鍛えられた」というほどアクロバティックなポーズを次々とキメる市原さんや、宮野さんのセクシーボイスの必殺技など、見どころが満載！アドリブも飛び出すなど、エンターテイナー同士の熱い掛け合いが楽しめるコラボは必見です。「秘技！南半球しぼり」の必殺技を受けたら、多くの人がお店へ『甘くない檸檬堂』を買いに走るかも？