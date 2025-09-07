こ、このクオリティが【ダイソー】で！？ 開店ダッシュで狙いたい！「使い勝手100点バッグ」

ワンマイルコーデやお散歩にちょうどいいのが、さっと持ててラフに使える「ショルダーバッグ」。実は【ダイソー】にも、おしゃれで実用性の高そうなバッグがあるんです。プチプラだから気軽にデイリー使いできるのが嬉しいところ。ファスナー付きや2WAY仕様など、使い勝手の良さにも注目です。

三角形フォルムがキュートなショルダーバッグ

【ダイソー】「斜めがけバッグ」\330（税込）

コロンと可愛い三角フォルムが特徴のショルダーバッグ。ファスナー付きの開口部が大きく開くから、荷物を出し入れしやすいのが嬉しいポイント。驚きのプチプラなのに、ショルダーベルトは長さ調整可能という優秀さ。両手が空くから、レジャーやちょっとした街歩きのお供にもおすすめです。

デニム風素材がおしゃ見えするトートバッグ

【ダイソー】「デニム風ショルダートートバッグ（2Way）」\330（税込）

デニム風の素材感が、大人のカジュアルスタイルにマッチする2WAYトート。ショルダーにもトートにもなる仕様で、シーンに合わせて持ち方を変えられるのがポイントです。さらにA4サイズもすっぽり入る収納力で、デイリー使いからお買い物バッグまで幅広く活躍してくれそう。約7cmのマチ付きなので、やや厚みのある書類なども入ります。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M