¡Ú¼Ì¿¿221Ëç¡Û´é¾®¤µ¤Ã¡Ä¡ª¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥óÍèÆüÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëPrime VideoÆÈÀêÇÛ¿®¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡Ù¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë10»þ30Ê¬¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢9·î4Æü¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤Æ¡¢ÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ ¡£
¼ç±é¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡¢¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢ÇòÃÏ¤ËÈþ¤·¤¤²ÖÊÁ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Í¥²í¤Ê¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¡ª
ÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡Ù¤Ï¡¢ÉÔÀµ¤ËÂç¶â¤òÆÀ¤¿°¿Í¤¿¤Á¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢3¿Í¤Îº¾µ½»Õ¤¬¹ªÌ¯¤ÊºîÀï¤ò¼¡¡¹¤È·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÇÅ·ºÍº¾µ½»Õ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥æ¥ó¡¦¥¤¥é¥ó¤ò¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óº¾µ½»Õ¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¥ß¥ç¥ó¡¦¥°¥Û¤ò±é¤¸¤Þ¤¹ ¡£
´Ú¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´ÍýÉÁ¼Ì¤È±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ËÜºî¤ÏÁ´12ÏÃ¤Ç¡¢9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êPrime Video¤Ë¤Æ¡¢240°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹ ¡£
¢£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î°§»¢¤â¡ªÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£
´Ú¹ñ¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥æ¥ó¡¦¥¤¥é¥óÌò¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡× ¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£»ä¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤òÈäÏª¡£
¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ°§»¢¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤¬Í¥¤·¤¤¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢
¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î±éµ»¤Ç»ä¤ÈÆ±¤¸Ìò¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È±éµ»¤¬¸÷¤ë¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¡¢¾ð½ï¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡Ö»ä¤¬±é¤¸¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¤³¤Î3¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÇ¯Îð¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÇ¯Îð¤äÀ³Ê´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Á°¤ËÎ©¤Á¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¸å¤í¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡Ê¡©¡Ë¡£
¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬ÌòÌ¾¤ò¸À¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡Ä¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë²ñ¾ì¡£¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤â¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¤âÂçÇú¾Ð¡£
¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ß¥ç¥ó¡¦¥°¥Û¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î3¿ÍÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï1ÈÖËö¤Ã»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç½ã¿è¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢£´Ú¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ÆüËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤¬¸¶ºî¤ÎËÜºîÉÊ¡£
¤³¤³¤¬´Ú¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡ª¤È¤¤¤¦ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢
¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á3¿Í¤¬1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡Ö´Ú¹ñÈÇ¤Ç¤Ï°¿Í¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¤òÄ¨¤é¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄË²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤âÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤µ¤âÁý¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¡Ö¤â¤¦1¤ÄÄÉ²Ã¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¡¢¸ÀÍÕ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î¥ê¥º¥à¤¬Í¿¤¨¤ë³Ú¤·¤ß¡¢³Ú¤·¤µ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥á¥Ç¥£Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È²óÅú¡£
¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¤È¡Ø¥³¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡Ù¤òÎ¾Êý¸«¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢£30°Ê¾å¤ÎÊÑÁõ¤¬ÅÐ¾ì!?
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òµ½¤¯¤¿¤á¤ÎÊÑÁõ¤Ïº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¥É¥é¥ÞÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ30°Ê¾å¤ÎÊÑÁõ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¤µ¤ó¤¬²Î¼ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ì¿¤ò¹þ¤á¤¿¥À¥ó¥¹¤È²Î¤¬ËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌÜ¤ò¤½¤é¤¹¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯ÊÔ½¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËËº¤ì¤¬¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥À¡¦¥«¡¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¡¢½÷Í¥¤µ¤ó¤ÏåºÎï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¶²¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈýÌÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤«¤é¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤µ¤ó¤Ï½÷Áõ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤ËåºÎï¤ÊÂ¤È¡¢¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Ì£°¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¡Ö¡Ê½÷Áõ¤¬¡ËÁ´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¼ª¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÍ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¬¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Ëå¤¬¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£½÷Áõ¤·¤¿»þ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âËå¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ²æ¤Ê¤¬¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½÷Áõ¤Ç1ÈÖÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤Î¹¢Ê©¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Î¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ÆËÍ¤Î¹¢Ê©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·Âç¤¤¯¡¢½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬1ÈÖ¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢£¡ØÀèÇÚ¡Ù°·¤¤¤Ï¶Ø»ß¡ª¡Ö·É¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¤éÈ³¶â¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿·ë²Ì¡Ä
»£±Æ»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¡ØÀèÇÚ¡Ù¶Ø»ßÎá¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä
¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡Ö3¿Í¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·É¸ì¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·É¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¤é1Ëü¥¦¥©¥ó¤òÈ³¶â¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¡¢¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤µ¤ó¤¬È³¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ§¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£Èà¤Ï¸å¤«¤é¤È¤Æ¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡¢
¡Ö¼ÂºÝ¤ËËÍ¤ÏÂçÊÑÉÔÍø¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¤³¤Î¥ë¡¼¥ëÄÌ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª¶â¤òÄ§¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯520Ëü¥¦¥©¥ó¤°¤é¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤ª2¿Í¤¬ÂçÊÑ¤¤¤¤Êý¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤ª¶â¤òÄ§¼ý¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊ¬¤ª2¿Í¤Ë¤Ï²¿¤«¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ²óÅú¡£
¼ÂºÝ¤Ë3¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âÃç¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Î¼«Âð¤Ç10»þ´Ö°Ê¾å¤â¥È¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡ª
¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼«Âð¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ñ¤Ã¤È»þ·×¸«¤¿¤é¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦10»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£
»ä¤Î¼«Âð¤Î¥²¥¹¥ÈÍÑ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«¥È¥¤¥ì¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿ì¤¤¤¬²ó¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª2¿Í¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÈäÏª¡£
¤³¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÂæËÜ¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÏÃ¤ò¤â¤Á¤í¤ó¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·½Ð¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤½¤Î»þ¡¢¤Æ¤Ã¤¤ê±éµ»¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢±éµ»¤Î¸ÆµÛ¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¤ª2¿Í¤¬ËÍ¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¿§¡¹¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤äÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª2¿Í¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿´¤«¤éÍê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥±¥ß¤ÎÈëÌ©¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¡¢´ÑµÒ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¸¶ºî¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤É¤â3¿Í¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¤ß¤¬¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÎºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤¬´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü´Ú¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¸å¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤¬Æ±¤¸¤Ç¤É¤³¤¬°ã¤¦¤Î¤«Èæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿KR¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤¬½Ð¤ë¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÍè·î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿²¿¤«È¿±þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£¸«¤Æ¡¢´Õ¾Þ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿3¿Í¡£¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡Ù¤Ï¡¢9·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë10»þ30Ê¬¤è¤êPrime Video¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥ó¡×¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡Ù9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®
