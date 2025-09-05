この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

中島聡氏が自身のYouTubeチャンネル「中島聡のLife is Beautiful」で公開した動画で、プログラミングの常識を覆す可能性があるとして注目される新手法「バイブ・コーディング」について、AIとの対話形式で分かりやすく解説している。

動画の冒頭で中島氏は、バイブ・コーディングとは「理論や厳密な設計にこだわらず、流れや直感を大切にしながらAIにコードを書かせていくスタイル」だと説明。この手法を、従来の緻密なソフトウェア開発が「ルイ・ヴィトンのバッグ」作りに例えられるのに対し、「バイブ・コーディングは『使い捨てのビニール袋』みたいなもの」とユニークな比喩で表現した。

これは、AIの進化によってプログラムを書くコストが劇的に下がったことが背景にあるという。「1回しか使わないような使い捨てのソフトウェア」でも気軽に作れるようになったのが、バイブ・コーディングの本質だと中島氏は指摘する。従来の開発が何百万人ものユーザーを対象にする一方、バイブ・コーディングは「たった一人の顧客のため」といった極めて限定的な用途にも対応できる強みがあるという。

さらに中島氏は、この変化が最も大きな影響を与える分野として「エンタープライズ系のカスタムアプリケーション」を挙げる。「これまではITコンサルタントに大金を払って作っていたカスタムアプリを、現場の人間が自分で作れるようになる」と述べ、専門家でなくてもAIと対話しながら「ノリのいいコーディング」で業務に必要なツールを開発できる未来像を示した。

ソフトウェアのあり方そのものが根本的に変わる」と語る中島氏。動画は、AI時代のソフトウェア開発がどこへ向かうのか、その大きな可能性を感じさせる内容となっている。

