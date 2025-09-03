【しまむらのチラシ】コスパ最強！秋先取りのファッショングッズが大集結。乙女心くすぐるキャラコラボも見逃せない...。

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシより、2025年9月3日から7日まで買えるお得な商品を紹介します。

靴もバッグもコスメも...♡

今週は「ファッショングッズフェア」を開催中。少し早めの秋を訪れを感じさせるファッショングッズが揃っています。

プチプチ低身長コーデを得意とする人気のインフルエンサー、yumiさんとのコラボレーションは、盛りだくさんのラインアップ。

甲のリボンで大人の可愛さをプラスしつつ、フィット感も考えられた「パンプス」（2420円）、フロントのロゴ刺繍がワンポイントの「帽子各種」（1419円）などの定番アイテムから、とろみのあるプリーツ生地と小ぶりなサイズ感が上品な「付け襟各種」（979円）、手持ちのカバンに取り付けて持ち運べる「リップケース付ミニポーチ各種」（1419円）といったこだわりのアイテムも。どれも、上品でナチュラルなデザイン性とデイリー使いしやすい機能性を両立しています。

中でも、"カバン"は品揃えが充実しており、その数なんと70点以上。コロンとキュートな見た目以上の収納力を持つ「バッグ各種」（2420円）に折りたたみ収納が可能な「ポーチ付ショッピングバッグ各種」（1639円）、軽量で肩が痛くなりにくく長時間のお出かけに最適な「バッグ各種」（2970円）など......。

さらに、人気キャラや懐かしいキャラとのコラボレーションはファン必見です。

「魔法の天使 クリィミーマミ」の "ゆめかわコスメグッズ"は、子どもも大人も乙女心をくすぐります。「アイシャドウ各種」（1419円）、「リップクリーム各種」（429円）、「ヘアブラシ各種」（759円）など全11種類。チャームやポーチがついたアクセサリーも展開していますよ。

この他にも「ディズニー」「トムとジェリー」「SWIMMER」「二尾の小狐 てnこ」などをデザインしたアイテムも登場。推しキャラを描いた、とっておきのグッズと出会えるかも。

9月8日、9日、10日、16日は一部休業する店舗もあるので、詳しくは公式サイトで確認してみて。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな