停電時にも家庭で電気を確保できる安心な環境づくりをサポート！BLUETTI 楽天スーパーSALE
BLUETTI JAPANは、2025年9月4日(木)から9月11日(木)まで開催される「楽天スーパーSALE」において、最大55％OFFの特別セールを実施します。
BLUETTI 楽天スーパーSALE
・セール期間： 2025年9月4日(木)0:00 〜 9月11日(木)23:59
・割引 ： 最大55％OFF
・追加特典 ： スペシャルクーポン「AKUX-W5Y9-VVKW-RZDS」適用で
さらに3％OFF(全商品対象・他クーポンとの併用可能)
・購入特典 ： 対象製品購入で収納バッグ、アウトドア食器セット、ハンドクリーナー等をプレゼント
BLUETTI JAPANは、2025年9月4日(木)から9月11日(木)まで開催される「楽天スーパーSALE」において、最大55％OFFの特別セールを実施。
近年、自然災害の甚大化が顕著であり、防災対策への関心がますます高まっています。
なかでも2025年8月10日〜11日に熊本県を中心に発生した豪雨では、丸2日間にわたる停電が発生し、最大8,460戸が電力を失う事態となりました。
「携帯の充電ができず連絡が取れなかった」「冷蔵庫が止まり食料を廃棄した」といった声も上がるなど、停電による生活インフラへの影響が改めて浮き彫りとなりました。
こうした状況を受け、BLUETTIでは停電時にも家庭で電気を確保できる安心な環境づくりをサポートするため、本スーパーSALE期間中に、防災用途としても活用いただける下記製品を特別価格で提供します。
・「AORA 100 V2」
・「AC70＋120Wソーラーパネル」セット
・「Elite 200 V2＋走行充電器Charger 1」セット
対象商品には、7月の発売以来ご好評をいただいている「AORA 100 V2」、防災安全協会認証モデルである「AC70」、そして大容量2,073Whを誇る「Elite 200 V2」など、高性能モデルが揃います。
■ おすすめアイテムと特典内容
新作「AORA 100 V2」
【45％OFF】109,800円 → 59,800円(税込)
中容量ポータブル電源「AORA 100 V2」
1024Whの大容量と1800W高出力で、停電時でも冷蔵庫・エアコンを長時間稼働できるため、在宅避難に最適です。
ほぼすべての家電製品に対応可能
人気セット「AC70 ＋ 120Wソーラーパネル」
【39％OFF】104,450円 → 62,800円(税込) | 収納バッグ無料進呈
小型ポータブル電源「AC70」＆120Wソーラーパネル
停電時でも太陽光で電力を確保できるため、日中に充電→夜間に照明や扇風機を使うといった“自立型の防災電源”として活用できます。
太陽光利用で、電力を自由に
人気セット「Elite 200 V2 ＋ Charger 1」
【35％OFF】199,800円 → 129,800円(税込) | ハンドクリーナー無料進呈
大容量ポータブル電源「Elite 200 V2」＆走行充電器「Charger 1」
2,073Whの大容量＆560W車載高速充電器対応で、車中泊避難時には走行時に生じる余剰電力をポータブル電源へ給電することが可能です。
冷蔵庫や電気ケトル、エアコンなどを長時間稼働させることができ、安心して車内で過ごす環境をサポートします。
わずか4.2時間でフル充電。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 停電時にも家庭で電気を確保できる安心な環境づくりをサポート！BLUETTI 楽天スーパーSALE appeared first on Dtimes.