100均にすごいの売ってた（笑）おもむろに出されたら笑うしかないキーホルダー

身近に笑いをプラスできる、遊び心たっぷりなキーホルダーをセリアで見つけました！一見すると普通の小物に見えるのに、よく見ると「えっ、なにこれ？！」とユニークなデザインに思わずクスッと笑ってしまいます。使い方次第で身近な時間がちょっと楽しくなりそう♪日常に遊び心を取り入れたい人におすすめです！

商品情報

商品名：予約席キーホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：3.7×4×3.3cm

種類：全2種

販売ショップ：セリア

本物そっくりなデザインにクスッと笑っちゃう！セリアの『予約席キーホルダー』

セリアをパトロール中、なんともユニークなキーホルダーを発見。

まるでレストランやカフェで見かける「予約席」の札をそのまま小さくしたようなデザインで、小さいのに存在感がすごい！と思わず笑ってしまいました。

デザインは全2種。黒地にゴールドの文字で高級感を出したものと、白地に黒文字でイスのイラストが添えられたものの2種類があります。

裏表には英語と日本語の両方が印刷されていて、さりげなく芸が細かい作り。手のひらに収まるサイズ感なのに、しっかり「本物感」を演出しています。

ちょっとしたジョークにぴったり♪撮影小物としてもおすすめ！

仲間内で食事をしているときに、これをおもむろにテーブルに置いたら…想像するだけで笑えてきます。

もちろん、実際にお店で「席取り」に使うのは現実的ではありませんが、あくまでジョークグッズとしての楽しみ方ならアリ。さりげない笑いを提供できて、会話のきっかけにもなりそうです。

フィギュアやぬいぐるみをコレクションしている方は、撮影小物としてもおすすめ。リアルなミニチュア感があるので、ストーリー性のある1枚が撮れます。ちょっとしたネタ写真にも◎

今回はセリアの『予約席キーホルダー』をご紹介しました。小ぶりなのでカギやバッグにつけても邪魔にならず、それでいて存在感があるので目印にぴったりです。

ユーモアたっぷりで、遊びの幅を広げる小道具としても使えるので、ふとした場面で取り出せば注目を集めること間違いなし。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。