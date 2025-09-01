ロックバンドB-DASHは1日、公式サイトを通じ、バンド名を「X-DASH」に改名すると発表した。

バンドは2024年7月に死去したギター・ボーカルGONGONさんの追悼イベントを11月実施予定だが、「B-DASHの元メンバーのTANAMAN及びARASEと、SOTA、IMANISHIが中心となり、「スガ兄さん追悼集会」と題して、2025年11月8日及び同17日にライブを開催いたします。このライブの開催にあたり、バンド名を 「B-DASH」から 「X-DASH」へと変更することにしましたので、皆様にお知らせいたします」と報告した。

バンド名変更の経緯について「故GONGONのご遺族である菅原麻里奈氏が代表を務める株式会社GONGON Recordsから、本年7月17日付けで、同氏が「B-DASH」について商標を出願しており、私たちによる同名称の使用が「商標権および不正競争防止法に抵触する可能性」 があるとの通知を受け、また、ライブハウス等にも同様の通知がありました (同商標出願は本年7月23日に登録となりました)」と説明。

その上で「 私たちは、同ライブにおいて「B-DASH」のバンド名を使用することは、商標権侵害にも不正競争防止法違反にもならないと考えていますが、「B-DASH」に関して菅原麻里奈氏と争うことは、亡きGONGONも悲しむだろうと思い、バンド名を変更することを決定いたしました」と伝えた。

そして「皆様には突然のお知らせとなりますがこれまでと変わらずに応援していただければ幸いです。皆様と11月のライブでお会いできるのを楽しみにしております。みんなの想い出の曲で盛り上がろうぜ！」と呼びかけた。

バンドは1997年に結成。2017年に解散を発表した。