「好きな先生と卒業後にLINE交換できますか？」そんな生徒たちの素朴な疑問に対し、YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」で活動する、すぎやま氏が自身の経験を交えながら回答している。

動画冒頭、すぎやま氏は「昔は連絡網に普通に電話番号載ってた」と振り返り、自身も不登校の生徒とLINEで連絡を取るなど、生徒との私的なやり取りが許容されていた時代があったと語る。その関係は卒業後も続き、「なんだったら今私の会社で働いてくれてる子、15年前の教え子だから」と、かつての教え子が現在では仕事のパートナーになっているという驚きのエピソードも明かした。

しかし、時代は大きく変わり、現在では状況が全く異なるという。すぎやま氏は「今は多くの学校、多くの自治体で私的なLINE交換の禁止、SNSでつながるのも禁止ってなっているところが多い」と現状を説明。その背景には、教師と生徒が私的につながることで起きた複数の事件が影響していると指摘する。「良くない関係に発展しちゃったりする事件がいくつも起こったから」というのが、ルールが厳格化された直接的な理由だと解説した。

最近の事例として、静岡で元サッカー選手の教師が教え子の女子高生にセクハラ的なメッセージをLINEで送っていた事件にも言及。「そういうことがあってより一層厳しくなってる」と、コンプライアンス遵守の流れが加速していることを示唆した。

最後に「だから多分、これから連絡先の交換はできません。残念」と結論づけたすぎやま氏。生徒たちの純粋な気持ちとは裏腹に、教育現場を取り巻く厳しい現実が浮き彫りになる内容となっている。

