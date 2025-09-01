248万円から！ トヨタ新型「アクア」発表！ 顔面刷新で「最新ハンマーヘッド顔」に進化！ フロントグリル2段化＆“横一文字ライト”で存在感アップ！ デザイン何が変わった？

顔面刷新で存在感アップ！ 従来からどう変わった？

トヨタは2025年9月1日、ハイブリッド専用コンパクトカー「アクア」の一部改良モデルを発表しました。

今回の変更では、運転支援機能や快適装備の進化に加え、フロントデザインの刷新が大きな注目を集めています。

【画像】超カッコいい！ これが「新型アクア」です！（30枚以上）

一体どのようなデザインに進化したのでしょうか。

従来からデザインが大きく進化！なにが変わった？

アクアは2011年に初代モデルが登場しました。

トヨタ自動車東日本の岩手工場で生産が始まり、当時コンパクトカーで初となるハイブリッドシステムを搭載したモデルとして、低燃費と手頃な価格を武器に瞬く間に人気車種となりました。

そして2021年には2代目が登場。プラットフォームを刷新し、より洗練された走りと快適性を実現しました。

これまでのグローバル累計販売台数は約218万台に達し、国内だけでも約189万台を超える実績を誇ります。

直近の2025年上半期における国内販売では約4万2000台を記録し、乗用車ブランド別順位（軽自動車を除く）で9位に入り、コンパクトカー市場を代表する存在であり続けています。

今回の一部改良では、「人に寄り添う先進技術」がキーワードとなっています。

安全面では最新の「Toyota Safety Sense」を採用し、従来は高速道路中心だった運転支援機能を一般道でも使いやすいよう改良しました。

歩行者や自転車、駐車車両に対応できる「プロアクティブドライビングアシスト（PDA）」を新搭載したことも大きな進化の1つです。

また、「センチュリー」や「アルファード」に採用されてきた、停止間際の乗員の快適性向上や停止直後のショックを低減する「スムーズストップ制御」や、発進時の挙動を滑らかにする改良版「ブレーキホールド」も搭載。

さらに、電動パーキングブレーキも導入され、利便性が向上しました。

こうした改良は日常的に使う場面で違いを実感できるものであり、アクアの「上質な走り」をさらに高めています。

最も大きな変更点は、フロントフェイスのデザインです。

従来のアクアは柔らかな曲線を基調とし、コンパクトカーらしい親しみやすさを前面に出していました。

角が丸い三角形のような形状のヘッドライトに、ワイドで低めに設計されたフロントグリルで構成され、全体として可愛らしさと扱いやすさを感じさせる意匠が特徴でした。

今回の改良では、そのイメージを一新。外板面の面積を広げることで質感を高め、より堂々とした表情に仕立てられています。

トヨタの最新デザイン哲学である「ハンマーヘッド」モチーフを取り入れつつも、アクア本来の丸みを残したライン構成にすることで、先進性と親しみやすさを両立させました。

特筆すべきは、兄弟車の「プリウス」にも見られない、横一文字に広がるセンターランプの造形です。

クリアランスランプを線ではなく面で表現することで、光の広がり感を演出し、存在感を強めています。

また、細部にも工夫が凝らされています。フロントグリルが2段化されたことでランプ周りが立体的になり、より高級感を感じさせる仕上がりとなっています。

ほかにも新色として、モノトーンカラーにマッドバス、グレイッシュブルー、ツートーンカラーにはマッドバス×ブラックマイカ、グレイッシュブルー×ブラックマイカ、クリアベージュ×ブラックマイカが追加されたのもポイントです。

従来の親しみやすさを失わずに、時代に合った精悍さを持たせたデザインとなった点が今回のデザイン改良の大きな特徴です。

※ ※ ※

今回の一部改良モデルでは、安全性や快適性の強化に加え、フロントフェイスを刷新することで存在感をさらに高めています。

柔らかな印象の従来モデルから、堂々とした上質感をまとった新しい顔立ちへと進化したアクアは、引き続き幅広いユーザーに支持されることでしょう。

なお、価格（消費税込み）は248万6000円から302万2800円で、同日より発売するといいます。