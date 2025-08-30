【特報映像公開】福本莉子＆高橋恭平W主演ドラマ『ストロボ・エッジ』に、山下幸輝、小坂菜緒、小栗有以らの出演が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

漫画家・咲坂伊緒による大ヒット作品『ストロボ・エッジ』が、福本莉子と高橋恭平（なにわ男子）のW主演で、10月31日23時よりWOWOWにて放送・配信スタートすることが決定。このたび、本作のあらたなキャストと特報映像が解禁された。

■『ストロボ・エッジ』とは？

連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ』の原作は『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』等のヒット作を世に送り出し、現在連載中の『ユメかウツツか』も話題を呼んでいる咲坂伊緒の同名作品。

真っ直ぐで切ない初恋の気持ちを丁寧に描いた純愛ラブストーリーとして多くの人々の憧れと共感を集め、全10巻で驚異の累計発行部数800万部（※電子版を含む）を突破。後に続く『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』の原点とも言われる咲坂伊緒の“青春三部作”のひとつだ。

そんな『ストロボ・エッジ』の初の連続ドラマ化にあたり、2023年～2024年にWOWOWで放送・配信され、大きな話題となった連続ドラマW-30『アオハライドSeason1／Season2』（※WOWOWオンデマンドで全話配信中）の制作陣が再集結。原作の名台詞や名場面はもちろんのこと、全10巻にわたる物語の魅力を余すことなく丁寧に描くため、Season1／Season2の2部作構成での放送・配信が決定した。

■片想いに揺れる各登場人物のきらめく一瞬を切り取った特報映像が初公開

切なくひたむきな本格青春ラブストーリーであり、高校生たちのまっすぐな恋愛模様を描く青春群像劇でもある本作の魅力を、瑞々しく活写した特報映像が公開。

原作の名台詞や名場面が随所に散りばめられており、主人公・仁菜子と蓮を中心に、1人ひとりのキャラクターの魅力が、史上最大級の映像美で鮮やかに、そして繊細に彩られている。“ストロボ”のようにきらめく青春の一瞬の美しさや眩しさを、1シーン1カットこだわり抜いた映像美で丁寧に描き出すその世界観は、原作ファンはもちろん、大人世代の心も深く揺さぶる作品となっている。

■高校生たちの恋愛模様を彩るキャストが解禁

先頃『ストロボ・エッジ』が、福本莉子（木下仁菜子役）、高橋恭平（一ノ瀬蓮役）のW主演で連続ドラマ化されることが解禁されると、SNSが沸騰。「Yahoo!リアルタイム検索」では「アオハライド」「ストロボ・エッジ」が第1位と第2位を獲得し、Xでもトレンド入りするなど、早くも期待の声が高まっている。

そして、仁菜子と蓮を軸に、高校時代だからこそのまぶしく揺れ動く恋愛模様を彩る、あらたなキャストが解禁された。

軟派な性格でありながら、次第に仁菜子のことを本気で好きになっていく安堂拓海役には山下幸輝。5人組ボーイズグループ「WILD BLUE」のリーダーであり、俳優としても日曜劇場「御上先生」（2025年）や、映画『【推しの子】-TheFinalAct-』（2024年）、『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（2025年）など話題作への出演が相次いでいる。いま最も注目される逸材が“安堂拓海”として、多くの人々を魅了していく。

仁菜子の親友であり、大樹に恋心を抱く上原さゆり役には小坂菜緒。日向坂46の中心メンバーとして活躍しながら、映画『ヒノマルソウル～舞台裏の英雄たち～』（2021年）や、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）で斎院の中将役を好演するなど、俳優としても活躍が期待されている。本作では自身の恋愛にも、仲良しな仁菜子・環との友情にも真摯に向き合う“上原さゆり”を快演し、あらたな魅力と感性を表現していく。

中学時代からの同級生である仁菜子を一途に想う是永大樹役には中沢元紀。『ひだまりが聴こえる』（2024年）で主演を務め、『連続テレビ小説あんぱん』（2025年）での名演は大きな話題に。映画『君の顔では泣けない』（2025年）、『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（2025年）などの出演も控え存在感を示すなか、本作では元気で明るく実直な性格が故に、恋に揺れる高校生・是永大樹に挑む。

みんなのかわいい弟的な存在であり、“がっちゃん”の愛称で親しまれる三好学役には中川翼。子役から活躍し『相棒 season22』（2024年）でIQ150の天才少年・山田役で話題を集め、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（2025年）にも出演中の19歳が、確かな芝居力と等身大の情趣によって瑞々しい本作の世界観をよりいっそう浸透させていく。

常に冷静沈着で、蓮や学と行動をともにする寺田裕太郎役に井上想良。WOWOWオリジナルドラマへの出演は『ゲームの名は誘拐』（2024年）以来、約1年ぶり。映画『お嬢と番犬くん』（2025年）、『BADBOYS-THEMOVIE-』（2025年）など多彩な作品に出演する若手実力派俳優が、裕太郎という役が併せ持つ大人びた存在感と演技力を魅せる。

仲良しの仁菜子とさゆりの恋愛模様を見守るクラスメイト・筒井環役には井上音生。『VRおじさんの初恋』（2024年）や『全領域異常解決室』（2024年）などへの出演を重ね、TikTokやYouTube発の映像作品では主演を務め、注目を集めている。今回演じる環では、仁菜子とさゆりとの仲良し3人組に不可欠な存在として、物語に甘酸っぱい共感性をもたらす。

仁菜子たちがアルバイトを始めるカフェ『Luce』で働く学生・柏木律子役には小栗有以。AKB48最新シングルでセンターを務め、中心メンバーとして活躍する傍ら、『素晴らしき哉、先生！』（2024年）への出演の他、映画『2025年7月5日午前4時18分』（2025年）では主演を務めるなど、俳優としても活躍の場を広げ、美しさと知性を兼ね備えた律子役で新境地に挑む。

大樹の姉でファッション誌の人気モデル、そして蓮の彼女として登場する是永麻由香役には田鍋梨々花。自身もファッション誌『Seventeen』のモデルとして活躍する田鍋だが、『コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-THE THIRD SEASON』（2017年）では天才ピアニストの天野奏役を演じ、その演技が話題に。『マイストロベリーフィルム』（2024年）や映画『隣のステラ』（2025年）、WOWOWオリジナルドラマへの出演は『殺した夫が帰ってきました』（2025年）など話題作への出演が続くなか、本作ではモデル業、家族、そして蓮との間で抱える複雑な感情を繊細に演じる。

原作キャラクターの魅力を丁寧に、そして忠実に表現することにこだわり抜いた本作。次世代の活躍が期待される若き俳優陣が、それぞれの役に真摯に向き合い、今の時代だからこそ響く『ストロボ・エッジ』を鮮やかに描き出す。

■出演者コメント

■『ストロボ・エッジ』ストーリー

高校生の木下仁菜子（福本莉子）は、まだ恋という感情を知らずに日々を過ごしていた。

ある日、帰りの電車で同級生の一ノ瀬蓮（高橋恭平）と出会い、しだいに蓮の秘めた優しさに惹かれていく仁菜子。

胸に何か刺さったみたいに苦しくなる仁菜子だったが、日に日に蓮への想いが積もりはじめる。

親友の上原さゆり（小坂菜緒）への恋愛相談やクラスメイトの是永大樹（中沢元紀）からの想いも受けながらも、蓮に対する感情が‘’恋‘’であることを自覚した仁菜子。意を決して、蓮に想いを伝える仁菜子だったが――。

■番組情報

WOWOW 連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season1』

10/31（金）23:00～ 放送・配信スタート

・第1話無料放送【WOWOWプライム】

・Season1＜全6話＞ 一挙配信【WOWOWオンデマンド】

原作：咲坂伊緒『ストロボ・エッジ』（集英社マーガレットコミックス刊）

脚本：桑村さや香

監督：木村真人 松田祐輔

音楽：横山克

出演：福本莉子 高橋恭平

山下幸輝 小坂菜緒 中沢元紀

中川翼 井上想良 井上音生 小栗有以 田鍋梨々花

■関連サイト

番組サイト

https://www.wowow.co.jp/drama/original/strobe-edge/