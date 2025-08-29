Googleに対し「共和党員のメールをフィルタリングするな」と連邦取引委員会が警告、Googleはスパムフィルターに偏向はないと反論

Googleに対し「共和党員のメールをフィルタリングするな」と連邦取引委員会が警告、Googleはスパムフィルターに偏向はないと反論