オードリー春日「最近止められてる」妻へのグチをぽろり「ちゃんとくらってるわけですよ」

8月27日放送のテレビ東京系『あちこちオードリー』にて、オードリー・春日俊彰が、自身の妻“クミさん”とのエピソードを明かした。

番組の中で、妻と沖縄でレンタカーを借りた際の自身の“ケチなエピソード”だとして、春日は、「1番安いところにしようって思って借りたらね、空港からずいぶん離れた山の上みたいなところまで連れて行かれて、そしたら事務所がコンテナで」と話を切り出した。

続けて、「『こちらです』ってあてがわれた車が、私が子供の頃乗ってたかのようなセダン」と、窓の開閉が手動のボロボロな車で観光地を回ったと話すと、スタジオには、「かわいそうだよ、クミさん」と声があがった。

しかし、春日は反論があるとして、「そればっかりじゃないよって話。私も結構くらってるし」といい、「ご当地Tシャツが好きなんです。旅行とか行くと“SPAM”とかさ、“オリオンビール”とかそういうのを買いたいの」「だけどもう最近止められてるのよ、『仕舞うところがない』『処分してくれ』って言われる」と、妻への不満を明かした。

その上で、「衣装ケースがあるんだけど、洋服入れる。あれが私2個しかないの。クミさんは8個あるの」「ちゃんとくらってるわけですよ。クミさんだけがかわいそうではない。言うんだったら、クミさんも春日もお互い様なんだろうなって言ってほしいわけ」などと主張していた。