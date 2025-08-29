新車たった153万円！ トヨタ「5人乗り“ワゴン”」が超スゴい！ 全長4.2mの“5ナンバーサイズ”に「快適シート」「気配り装備」で十分すぎ！ シンプルな「プロボックス」に大注目！

商用車の定番「プロボックス」最安モデルは驚きの150万円台！

発売から20年以上が経過するトヨタの商用ライトバン「プロボックス」。

安価な価格設定から、さまざまなビジネスシーンで活躍しているクルマです。

【画像】「えっ…」 これがトヨタ「153万円のプロボックス」です！ 画像で見る（50枚以上）

コストパフォーマンスに優れたプロボックスですが、中でも最安となるグレードは、いったいどのようなモデルなのでしょうか。

トヨタ「プロボックス」最安モデルで十分

2002年に初登場したプロボックスは、「カローラバン」「スプリンターバン」の後継車にあたります。ただし、カローラバンとスプリンターバンが、乗用車をベースとしていたことに対し、プロボックスははじめから商用車として開発されました。

2014年9月にはデザインの大幅変更が行われ、ビッグマイナーチェンジモデルが登場。現行モデルでは、先進運転支援システム「トヨタ セーフティセンス」が標準装備され、ハイブリッドモデルの設定などの進化にも注目です。

同じく商用車として使われるワンボックス型のトヨタ「ハイエース」や「タウンエース」とは異なるのが、ステーションワゴンボディを持つ点です。普通車と同じ運転感覚で扱えるのは、クルマを多用する職場でも重宝するでしょう。

また、商用バンを扱う人たちのニーズが研究され、細かな設計にも配慮されています。

例えば、充電ケーブルを挿したままスマホが置けるマルチホルダーや、1リッターの紙パックドリンクが収まるセンタートレイ、A4サイズのパソコンやコンビニ弁当が置きやすいインパネテーブルなどを用意しています。

そして、ビジネスシーンで活躍する機能も標準装備。

A4のバインダーが収まるインパネトレイ、大容量のドアポケットやグローブボックス、ビジネスバッグを置くこともできる大きめのセンターコンソールトレイなど、実用性の高い設定となっています。

さらに、長時間の運転でも疲れにくいクッション性の高いシートには、前後調整やリフト量の調整範囲を広く設定。

リクライニング機能にも最大76度の余裕を持たせるなど、クルマで過ごす時間の多いビジネスマンに配慮された造りとなっています。

プロボックスのボディサイズは、全長4245mm×全幅1690mm×全高1525mm。立体駐車場や機械式駐車場にも収まるサイズで、街中でのビジネスシーンでも活躍してくれるでしょう。

5人乗車での荷室長は1040mm、後席を折りたためば最大荷室長1810mm×荷室幅1420mmです。ビジネスシーンで扱う荷物が十分に積載できるサイズです。

ビジネスシーンの定番車種としてポジションを確立し、登場から20年以上たった今でも販売台数を落とすことなく、多くのユーザーから愛されているプロボックス。

最近では、ビジネスユーザーだけでなく、キャンプやレジャー、アウトドアを楽しむ一般ユーザーにも活用されています。

シンプルで飾らない道具感のあるデザインや先出のような気配り装備に加え、広いラゲッジでテントや調理道具、自転車なども積載できるプロボックスなら、十分にアウトドアやレジャー利用もこなせてしまいます。

新たな活躍の場が産まれており、プロボックスからますます目が離せません。

そんなプロボックスですが、ラインナップ中で最安モデルとなるのが、1.3リッターの「G」グレードです。価格（消費税込）は152万9000円。

最もハイクラスなグレード「F（ハイブリッドモデル）」と比べると、およそ52万円も安い価格設定です。

ただし安価な設定の分、Gグレードの装備は限られています。

走行性能については、Gグレードのみ1.3リッターエンジンを採用。最高出力95馬力・最大トルク121Nmと、若干のパワー不足を感じるかもしれません。しかし、日常生活ではストレスのない運転ができるレベルです。

燃費も16.6km／L（WLTCモード）と十分な数値。

エクステリアでは、ドアハンドルやバックドアガーニッシュなどがブラックの塗装無し仕様。ドア部分のピラーも無塗装です。

また、インテリアもメッキ加飾のないシンプルな造りで、シートもファブリック素材のみ。ヘッドレストの調整機能は付いていません。

リアシートについても、安価な塩化ビニール素材のヘッドレストのないタイプを採用。

それ以外にも、リアワイパーや小物入れの省略など、細かな部分でコストダウンが図られています。

ただし、コストダウンしつつも、インパネテーブルやマルチホルダー、アクセサリーソケットなどのプロボックスならではの装備は備えられています。

さらには、先進運転支援「トヨタ セーフティ センス（オプションで非装着も可能）」やヒルスタートアシスト、EBD付きABSやSRSエアバッグなど、最新の安全装備も採用。

コストカットが施された安価なグレードとはいえ、必要にして十分な基本性能を持っています。

原材料費を始めとするさまざまなコストの高騰により、エントリークラスのクルマでも200万円を超える昨今、約150万円の新車価格は特筆すべきものでしょう。

今後はビジネスシーンだけでなく、手頃な新車としてアウトドアなどでも見かける機会が多くなりそうな注目のクルマです。