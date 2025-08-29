9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）が29日までにX（旧ツイッター）を更新。自身が起こしたペットボトル騒動の反省として行った四国お遍路をめぐる一説を反論した。

元松竹芸能の芸人、みなみかわ（42）が27日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）にゲスト生出演。木下のお遍路に対し「電動自転車で行ってますよ」と暴露。「びっくりしたでしょ？ 電動自転車ですよ？」と投げかけた。さらに「お遍路ですよ？ （木下が）『電動でもええやろ』って。『そもそも自転車がダメです』って言ったんですよ。電動ついてなくでも駄目ですよと」と語っていた。

木下は、みなみかわ発言のネット記事を引用した上で「南川、また嘘ついて仕事してるんか。そんなん言うから派生してセグウェイとかLUUPとか言われんねん！ もう最後にちゃんと言うとく！」と書き出した上で「俺がお遍路回ったのは、、自転車や！！！」と電動自転車説を否定した。

木下は17日、コンビのYouTubeチャンネルでタイへの移住を発表。移住後の生活について「もちろんエンタメします。日本人もいるからライブもします。タイ語も勉強しています。本気で行きますよ。正直、何ができるかも、行ってみてのこともあるけど頑張りますよ。50代しかできないこと、遅いかもしれないけど、挑戦します」と話していた。

木下は2019年（平31）の秋、一部で後輩芸人にペットボトルを投げ付けるなどのパワハラをしたと報じられ、20年（令2）3月15日に松竹芸能を退所。木本は22年7月に投資トラブルが明らかになり、松竹芸能を退所している。