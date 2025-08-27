FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）メンバー詳細プロフィール＆「わたしの一番かわいいところ」など人気曲の聴きどころも！ふるっぱーの魅力に迫る

【FRUITS ZIPPER - わたしの一番かわいいところ / THE FIRST TAKEを元記事で視聴する】

KAWAII LAB.（カワイイラボ）発のアイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）。2022年発売の「わたしの一番かわいいところ」は、TikTok総再生回数が30億回を突破し、ますます多くの人々に聴かれる曲へと育っている。そんな勢いにのるFRUITS ZIPPERはどんなグループなのか、各メンバーのプロフィールを紐解くとともになぜ彼女たちに惹きつけられるのか、その魅力に迫りたい。

■原宿から世界へ！FRUITS ZIPPERとは？

FRUITS ZIPPER（読み：フルーツジッパー）

・デビュー：2022年4月10日（1st配信シングル「君の明るい未来を追いかけて」）

・メンバー：月足天音 / 鎮西寿々歌 / 櫻井優衣 / 仲川瑠夏 / 真中まな / 松本かれん / 早瀬ノエル

・ファンネーム：ふるっぱー

OFFICIAL SITE https://fruitszipper.asobisystem.com/

X @FRUITS_ZIPPER

Instagram https://www.instagram.com/fruits_zipper

TikTok

YouTube

Facebook https://www.facebook.com/FRUITSZIPPER

Weverse（KAWAII LAB.）https://m.weverse.io/kawaii_lab

◎KAWAII LAB.発のアイドルグループ

FRUITS ZIPPERは、ASOBISYSTEM（アソビシステム）がアイドル文化を世界に発信するために発足させたプロジェクト「KAWAII LAB.（カワイイラボ）」から、2022年に誕生したアイドルグループ。“原宿から世界へ”をコンセプトに、見た目のかわいさだけでなく、コンプレックスだと感じてしまうことも多様な個性のひとつであると、一人ひとりを認めて肯定するあらたな考え方“NEW KAWAII”を発信している。

▼FRUITS ZIPPER DOCUMENTARY #Ep1

◎“FRUITS ZIPPER”の意味は？グループ名にこめた想い

グループ名は、「実を結ぶ」という意味を持つ「FRUIT」に、「元気を与える」という意味の「ZIP」を組み合わせて命名された。「アイドル活動を通して成長し、未熟な種から実を結びたい」「世の中に元気を与えるグループになりたい」という想いがこめられている。

プロデューサーは、雑誌『Zipper』の元モデルで、KAWAII LAB.総合プロデューサーでもある木村ミサがつとめている。彼女自身も、むすびズムのメンバーとしてアイドル活動の経験があることから、ファンとメンバーに寄り添ったグループ活動へと繋がっている。

◎ファンネームだけじゃない！3つの意味を持つ“ふるっぱー”

「ふるっぱー」という言葉は、ファンネームとして使われるほか、FRUITS ZIPPERの略称、メンバー自身を示す言葉と3つの意味を持ち合わせている。なお、同じ“ふるっぱー”ではあるものの、それぞれ抑揚が異なり、ファンネームは「っぱー」部分が上がり（→→⤴）、メンバーやグループ略称として使用する際は「る」にアクセントを置く（→↗→）ようで、公式Xにて仲川瑠夏と松本かれんが解説している。

◎「わたしの一番かわいいところ」でブレイク

2022年4月29日にリリースした、2nd配信シングル「わたしの一番かわいいところ」。

同曲がTikTokを中心に話題となり、2023年9月13日にはCDシングルとしてリリース。さらに、同年末には『第65回 輝く！日本レコード大賞』最優秀新人賞を受賞。TikTok総再生回数30億回を突破し、2024年12月までにストリーミング総再生回数は1億64万回を記録。現在もその回数を伸ばし続けている。

◎FRUITS ZIPPERの快進撃

バズをきっかけに快進撃が止まらないFRUITS ZIPPER。2024年にはグループ結成2周年を記念した『FRUITS ZIPPER 2nd ANNIVERSARY 超めでたいライブ～NEW KAWAII～』を東京・日本武道館にて2デイズ開催。

『第66回 輝く！日本レコード大賞』にて「NEW KAWAII」が優秀作品賞を受賞し、2025年に新設された『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』で最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を「わたしの一番かわいいところ」で受賞。

音楽フェスにも精力的に参加し、ジャンルに縛られることなく日本のアイドルカルチャーを発信。『JAPAN JAM』に2024年・2025年の2年連続出演や世界最大級のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL』には2022年から3年連続で出演し、メインステージに立つ。

▼【ライブ映像】FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」/ 2025.05.03 JAPAN JAM 2025 @蘇我スポーツ公園

さらに、今年は結成3周年を記念した『FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-』を5月10日・11日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、6月3日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催し、8月2日・3日には『さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY超超超めでたいライブ -さん-』と題して埼玉・さいたまスーパーアリーナでの2デイズ公演を行うなど、「原宿から世界へ」向けて、大きなステージに立ち続けている大注目のグループだ。

■個性が爆発！メンバープロフィール

月足天音（つきあし あまね）

・生年月日：1999年10月26日

・出身地：福岡県

・身長：153cm

・愛称：あまねき

・メンバーカラー：赤

・趣味：コスメ収集、アイドル観賞、ラーメン巡り、ひとりカラオケ、メイク研究、映画観賞

X @amane_fz1026

Instagram https://www.instagram.com/am1026_official/

TikTok

YouTube

2016年から2020年までHKT48のメンバーとして活動し、2022年よりFRUITS ZIPPERとして活躍。2025年4月には、『FRUITS ZIPPER 月足天音「あまねきのねえ、聞いて？」（仮）』（RKBラジオ）が放送開始し、FRUITS ZIPPERのメンバーおよび自身にとっても初の冠ラジオを持つ。地元福岡で開催されていたアイドルのイベントを観たことがアイドルを目指したきっかけだと語るほど、大のアイドル好き。そのため、王道アイドルのはつらつとしたかわいさ（たまに照れあり）から色っぽい大人の雰囲気まで、幅の広い表現力を活かしたステージングが魅力。

鎮西寿々歌（ちんぜい すずか）

・生年月日：1998年11月24日

・出身地：兵庫県

・身長：163cm

・愛称：おすず

・メンバーカラー：オレンジ

・趣味：カメラ、神社、自然めぐり、グルメ、旅行、ファッション、メディテーション

X @suzuka_fz1124

Instagram https://www.instagram.com/tarasuzuka24

TikTok

YouTube

2009年度から2012年度まで『天才てれびくんMAX』などにてれび戦士として出演し、2018年からは『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』12代目おねえさんとして2023年3月まで出演。2025年7月23日発売の雑誌『ViVi』9月号（講談社）より専属モデルデビューを果たす。テレビドラマや映画、舞台出演などの経験もあることから、ライブMCなど自然とメンバーを引っ張ることも多い。天真爛漫な笑顏とキュートな歌声で魅了する鎮西だが、音楽番組やライブなどではファンを楽しませようと一発ギャグを披露するサービス精神も旺盛。これからもますます多彩な姿を見せてくれそう。

櫻井優衣（さくらい ゆい）

・生年月日：2000年2月21日

・出身地：東京都

・身長：157cm

・愛称：ゆいちゃん

・メンバーカラー：ミントグリーン

・趣味：紅茶、ラーメン巡り、メイク研究

X @yui_fz0221

Instagram https://www.instagram.com/yui.sakurai_7/

TikTok

YouTube

2013年からアイドル活動をスタート。ハロー！プロジェクトのファンで、影響を受けたアイドルとして元℃-uteの鈴木愛理を挙げており、「アイドル界のいちばん」だと豪語するほどだ。自身も生粋のアイドルとして、とろけるような目で笑う“七福神スマイル”や包み込むような柔らかな歌声で人々を虜にする。2024年には写真集『YUi』（光文社）を発売。水着でもヘルシーなかわいさで、男女ともに支持を得る。また、ネイリスト技能検定3級、ジェルネイル検定初級の資格を持っており、普段着や衣装同様、ネイルへのこだわりもSNSで見ることができる。

仲川瑠夏（なかがわ るな）

・生年月日：1997年7月3日

・出身地：神奈川県

・身長：154cm

・愛称：るなぴ

・メンバーカラー：紫

・趣味：フィルムカメラ、映画鑑賞、絵を描くこと、カラオケ

X @luna_fz0703

Instagram https://www.instagram.com/luna_7373

TikTok

YouTube

3歳の頃から、子ども向け雑誌の広告やCMにモデルとして出演。高校卒業後にダンス＆ボーカルユニットの一員としてアイドル活動をスタートさせた。何事も全身全霊で臨む、FRUITS ZIPPERのムードメーカー。バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ）などに出演した際のユニークな表情（変顔）やハッちゃけた様子、「ハムハム（共和国）」というフレーズでお茶の間にもその存在を知らしめている。明るいキャラクターが目立つ仲川だが、伸びやかな高音と艶っぽい歌声という良い意味でギャップが激しく、“NEW KAWAII”を提唱するFRUITS ZIPPERの音楽性にその歌唱力で奥行きを持たせている。

真中まな（まなか まな）

・生年月日：1999年4月22日

・出身地：神奈川県

・身長：163cm

・愛称：まなふぃ

・メンバーカラー：空色

・趣味：ダンス（テーマパークダンス、ジャズ）、ミュージカル観賞、トレーニング

X @manafy_fz0422

Instagram https://www.instagram.com/manafy_baby/

TikTok

幼少期からダンスを習い、エアロビック技能検定特級、キッズコーディネーショントレーナーの資格を取得。2021年1月まではKAWAII MONSTER CAFE HARAJUKUのアイコンガール（モンスターガール）としてパフォーマンスをしていた経歴を持つ。グループのなかでも特にダンスのパフォーマンス力を評価されており、しっかり者で責任感が強い性格からライブのMCを任されることも多い。様々なアーティストとのダンスチャレンジでは、そのダンススキルが評価されることも。グループ結成時に最初に決まったメンバーのひとり。

松本かれん（まつもと かれん）

・生年月日：2002年3月28日

・出身地：千葉県

・身長：158cm

・愛称：まつかれ

・メンバーカラー：ベビーピンク

・趣味：カフェ巡り、実家の猫と遊ぶこと、ピアノ、コスメ収集

X @karen_fz0328

Instagram https://www.instagram.com/__matsumotokaren

TikTok

▼PiKi

OFFICIAL SITE https://piki.asobisystem.com/

X @piki__official

Instagram https://www.instagram.com/piki__official/

TikTok

YouTube

音楽短大のピアノ専攻に所属していた普通の女子大生だった。SNSで「アイドルになりたい」と発信したことをきっかけに縁が繋がり、FRUITS ZIPPERに加入することに。彼女の特徴的な甘い歌声は「マカロンボイス」と言われ、FRUITS ZIPPERの楽曲のかわいさを表現するうえでなくてはならない。また「赤ちゃんみたい！」と愛される、ぷくぷくの頬がチャームポイントだ。2025年6月より、CUTIE STREETの桜庭遥花と新ユニット・PiKi（ピキ）を結成。松本の「マカロンボイス」に対して、桜庭は「わたあめボイス」と言われ、甘くかわいい世界観をPiKiでは表現している。

▼PiKi「Kawaii Kaiwai」MV

早瀬ノエル（はやせ のえる）

・生年月日：2003年12月29日

・出身地：ドイツ

・身長：156cm

・愛称：ノエちゃん

・メンバーカラー：黄色

・趣味：ダンス、ギター、イラスト制作、フィルムカメラ、動画編集

X @noel_fz1229

Instagram https://www.instagram.com/noel_hayase/

TikTok

YouTube

ドイツと日本のミックスルーツを持ち、日本語、ドイツ語、英語、簡単なフランス語の「3.5か国語」を話すことができる。ボーカロイドや歌い手の動画が好きで、インターナショナルスクールに通いながら、DTM（デスクトップミュージック）での音楽制作を行っていた。その他にも動画編集やイラスト制作など、クリエイティブ思考で、ライブではギター演奏を披露することも。クールな見た目もあいまって大人っぽい印象を抱かれることもあるが、実はグループ最年少らしい甘えん坊な一面をあわせ持つ。

■FRUITS ZIPPERが注目される理由とは？

◎一度聴いたら忘れられない！中毒性の高い楽曲

FRUITS ZIPPERの楽曲は、「思わず踊りたくなる楽曲」「アイドルファンがTikTok動画で使える楽曲」の2点を意識して制作されるため、多くの人の耳に残る中毒性の高い楽曲が揃っている。

なかでも、「世界一かわいい音楽を作る」と公言するヤマモトショウは、話題の「わたしの一番かわいいところ」の作詞作曲編曲を担当したほか、「NEW KAWAII」「ハピチョコ」「かがみ」など、FRUITS ZIPPERを代表する楽曲たちを多く手がけている。“ねえ？ ねえ？ ねえ？”“あれ？ かわいくなりすぎちゃったかも”“あまいあまいあまいあまいの／すきすきすきすき”など耳に残り、かつ口ずさみたくなるフレーズを散りばめることで飽きのこない“NEW KAWAII”楽曲たちを生み出している。

◎SNSを意識したダンス＆発信力

代表曲「わたしの一番かわいいところ」の振り付け“わたかわダンス”は、元PASSPO☆のメンバーで振付師の槙田紗子によるもの。「TikTokを意識した振り付け」というプロデュースサイドからの希望もあり、“ねえ？ ねえ？ ねえ？”の手招き、ほっぺにハート、王冠のポーズなど、初めて観た人でも真似しやすい動きが取り入れられている。簡単なのにTikTokで映えることからも多くの人が“わたかわダンス”に夢中になった。

SNS戦略によって、一気に知名度を上げてスター街道を駆け上ったFRUITS ZIPPER。ファンに向けて振り付け動画を発信したり、拡散を呼びかけたりと、ファンを巻き込むSNSの使い方が上手い。彼女たちが仕かける波に乗ることで、ますます距離が近くなってFRUITS ZIPPERを楽しむことができる。

◎“KAWAII”文化の象徴

「原宿から世界へ」を掲げるFRUITS ZIPPERは、海外で開催される日本のポップカルチャーイベントや音楽フェスにも精力的に参加。2023年には、台北にて初めて海外での単独ライブを開催。同年、ロサンゼルスで開催された北米最大級のアニメイベント『Anime Expo』にも出演。2024年にはフロリダでの『Spirit of JAPAN』に出演。

彼女たちが表現する“NEW KAWAII”は、これまで「かわいい」とされてきたものを肯定しつつも、まだ世の中では「かわいい」と思われていないものを再定義して「かわいい」にしていこうというポジティブな提言。少数派を応援し、今まで否定されてきた人たちや価値観を肯定すべく奮闘する彼女たちのひたむきさに、日本だけでなく、世界のファンも魅了されているに違いない。

さらに、この秋には、グループ史上初のアジアツアー『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025』を台北、上海、ソウルにて開催することが発表されている。

■大バズり中！「わたしの一番かわいいところ」「NEW KAWAII」

「わたしの一番かわいいところ」

FRUITS ZIPPERといえば、やはり「わたしの一番かわいいところ」が思い浮かぶ方も多いだろう。配信シングルとして2022年4月29日にリリースされ、SNSを中心に急速に人気が上がったことを受けて、2023年9月13日にCDシングル化。同曲で、FRUITS ZIPPERは『第65回 輝く！日本レコード大賞』最優秀新人賞を受賞した。

TikTokでは“ねえ？ ねえ？ ねえ？”というセリフからはじまるサビの振り付け動画が流行。

多くのファンやユーザー、他のアイドルやタレントまでもが真似したくなる振り付けとなった。

誰かと比べた相対的なかわいさではなく、“わたしの一番かわいいところ”という絶対的なかわいさを歌ったこの曲は、2020年代にヒットしたHoneyWorks／高嶺のなでしこの「可愛くてごめん」、超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」などとともに“自己肯定感爆上げソング”と呼ばれ、自分自身を「かわいい」と肯定的に自認・受容する姿勢が、Z世代を中心に支持を集めている。

▼FRUITS ZIPPER - わたしの一番かわいいところ / THE FIRST TAKE

2024年5月1日には、『THE FIRST TAKE』にも登場。「じゃーん！ やっぴー！」「じゃーん！ がんばりまーす！」と元気いっぱいに姿を見せた7人。最初こそ「本当に誰もいなくなっちゃうんだね」「ドキドキの音（が、マイクに）入りそう」と緊張した様子を見せていたが、曲がはじまるとそれぞれのかわいいポーズを見せ、堂々とかわいく歌い上げた。

動画の再生数は1,840万回以上（2025年8月22日現在）。メンバー全員が一人ずつカメラに向かって“ねえ？ ねえ？ ねえ？”と呼びかけるサビ前は、「リプレイ回数が最も多い部分」になっていた。多くの人がこのセリフに目を惹かれ、心を掴まれ続けている。

「NEW KAWAII」

“アップデートしよ？”というセリフが印象的な「NEW KAWAII」は、2024年3月22日に先行配信、同年9月18日にFRUITS ZIPPERの2枚目のCDシングルとして発売。「わたしの一番かわいいところ」と同じく作詞・作曲はヤマモトショウ、振り付けは槙田紗子が担当している。

この楽曲は、『第66回 輝く！日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞したほか、ミュージックビデオを表彰する全米最大規模の音楽授賞式『MTV Video Music Awards』の日本版『MTV VMAJ』で「Best Breakthrough Video（最優秀ブレイクスルービデオ賞）」を受賞している。

MVでは、メンバーがお城のお姫様としてドレスをまとって登場。1番では“お姫様な扱いもいいよね”と従来のかわいさを肯定するように歌うも、2番では“わたしが王様とかでもいいじゃん、がんばります”と、NEW KAWAII＝新しいかわいさを提唱していく。

“大好きな人が、にゅーかわいかった／それがほんの少しでも、明日を照らせばいいな”という歌詞が、聴く人に勇気や自信を与え、背中を押してくれる一曲だ。

■ふるっぱーが気になったら聴くべき人気3曲

「かがみ」

2025年1月17日にデジタルリリース、5月14日に発売されたCDシングル『KawaiiってMagic』収録曲。作詞・作曲はヤマモトショウが担当。

自己肯定感を爆上げさせるフレーズや鏡のなかの自分を“超大好き”と歌う彼女たちは、自分なりのかわいさを追求して理想の姿に変身しようとしていく。今の自分はもちろん、理想に近づこうと努力することをも肯定する自分応援ソングだ。

曲中に出てくる“ますかるのゆあ ふるふるる”という、鏡の中の自分に魔法をかける呪文のようなセリフは、FRUITS ZIPPERのメンバー全員の名前の頭文字を繋げた言葉だと言われている。MVで、ルームウェアのような衣装から鮮やかなアイドル衣装に変身するシーンの彼女たちは魔法少女のよう。聴いている私たちにも、かわいいの魔法をかけてくれる。

「完璧主義で☆」

2022年5月20日配信リリース。FRUITS ZIPPERが初期から大切に歌い続けている一曲で、作詞・作曲はアイドルへの楽曲提供が多い鈴木まなか、作曲にはサイトウリョースケも参加。

同曲では「かわいい」に自信たっぷりの姿とは違い、“何度 バカと呼ばれたって／もしもあざ笑われたって”と、周囲や世間からの評価に傷ついた様子が表現されている。それでも真っ直ぐに大好きな人、大好きなものに向き合おうとする歌詞の展開に、彼女たちを応援し支えていきたいという気持ちが湧く。また、同じように誰かからの評価に心を痛めた経験のある人を支えて励ましてくれる。

「ハピチョコ」

2023年2月1日リリースのFRUITS ZIPPERにとって10枚目の配信シングル。作詞・作曲はヤマモトショウが担当。TikTokなどでバズったフレーズ「#なぁぜなぁぜ」のもとになったのは、この楽曲で櫻井優衣が歌う「ねえ呼び出しなんてなになに？」という歌詞。

中毒性のある歌詞と、チョコをつまんで食べる仕草の振り付けはド直球の「かわいい」。FRUITS ZIPPERのかわいさがギュッと凝縮されていて、それを堪能できる。プロデューサー・木村ミサは、「恋やお仕事、誰かのために頑張っている自分へご褒美をあげちゃおう♡という、バレンタインのニュースタンダードなバレンタインを作りたいという思いで生まれた」とコメントしている。バレンタインソングながら、自分を愛そうという新しい価値観を掲げた一曲だ。

■活動3周年！初アジアツアー決定と今後も目が離せない

活動3周年を迎え、夏はフェスへの参加も続いた彼女たち。初のアジアツアーも決定し、原宿から世界へ羽ばたこうとしているFRUITS ZIPPERの活動やパフォーマンスを追いかけて、アツくかわいい時間を一緒に過ごしてほしい。

TEXT BY むらたえりか

▼FRUITS ZIPPER 最新情報はこちら

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/3197/