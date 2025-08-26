セルティック前田大然、路上生活を送る人たちの支援団体に協力を誓う！「感謝、次回も手伝うと約束してくれた」

前田大然、旗手怜央、稲村隼翔、山田新の日本人4選手が所属するスコットランド王者セルティック。

2022年からプレーしてきた日本代表FW前田は、昨シーズン公式戦33ゴールを記録する大活躍でリーグ4連覇に貢献した。

そうしたなか、地元紙『GlasgowLive』は「セルティックのエースである前田がグラスゴーのホームレス支援団体への協力を快く約束した」という話題を伝えていた。

前田は、先週末にグラスゴーにある「Help the Homeless Glasgow's (HTHG) 」が運営しているポップアップキッチンを訪れ、支援を誓ったそう。

ボランティアと一緒に写真に納まった彼は、隔週土曜に開催される支援活動に次も必ず戻ってくると約束したという。

HTHGのメンバーであるアントン・ライリーさんは、Facebookにこう綴っている。

「セルティックの前田大然には、立ち寄って挨拶をしてくれたことに感謝しています。

彼は次回も手伝うと約束してくれたので、我々に新しいコックが加わるかもしれません」

HTHGは、路上生活を送る人たちが夜を過ごすのに必要なものをすべて確保できるよう尽力しているそう。

アントンさんは、温かい料理、お茶、コーヒーを調理してくれた人達や食料などを提供してくれた人達への感謝も綴っていた。