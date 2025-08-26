「常盤貴子」が日産「フェアレディZ」に乗車した姿が話題に

俳優・常盤貴子さんが日産の名車「フェアレディZ」との2ショットをインスタグラムに投稿し、話題を呼んでいます。

懐かしのCM出演を振り返るコメントも添えられ、ファンから多くの反響が寄せられています。

「常盤貴子」さんも乗られた「高級クーペ」とは？（Photo：時事通信フォト）

【画像】超カッコいい！ 「常盤貴子」×「高級クーペ」を画像で見る！

常磐さんは2025年7月19日、自身のインスタグラムに釧路日産本社のオープニングセレモニーに参加した際の様子を投稿。

投稿では、「ここからたくさんの方々の笑顔が走り出してゆくことを、心から、お祈り申し上げます」と祝福の言葉を添えています。

またアップされた写真にはフェアレディZに乗車し、シフトレバーを操作する姿、運転席からの2ショット姿など、Zとの親密なショットが複数アップされています。

さらに、「#フェアレディｚ」「#運転席に乗らせてもらった」「#ちなみに」「#昔むかし」「#日産のコマーシャル」「#出演させてもらってました」「#すごく嬉しかった思い出」「#車はその頃から好きだったから」と、1990年代後半に日産「ブルーバード」（U14型）のCMに出演した思い出やクルマ愛を語るコメントもつづっていました。

この投稿に、「常盤さん、カッコいいです」「常盤さんとZのコラボ、最高！」「Zが似合いすぎる」などの称賛の声のほか、「昔のCM思い出しました。また見たい！」「ベリーベリーブルーバードね！懐かしい」など当時の常磐さんのCMについて触れるコメントも寄せられるなど、多くの反響が集まっていました。

※ ※ ※

常盤さんが乗車したフェアレディZは、1969年に初代モデルが登場して以来、日産を代表するスポーツカーとして長く愛されてきた歴史ある1台です。

現行モデルは2022年にデビューした7代目「RZ34型」で、ボディサイズは全長4380mm×全幅1845mm×全高1315mm。現代的なプロポーションながら、歴代Zへのオマージュが随所に盛り込まれたデザインが特徴です。

搭載されるのは、最高出力405馬力・最大トルク475Nmを発生する3リッターV型6気筒ツインターボエンジン「VR30DDTT型」。トランスミッションは6速MTと9速ATが設定され、走りの楽しさを追求するユーザーの期待に応えています。

2023年8月には、日産のスポーツブランド「NISMO」が手がけたハイパフォーマンスモデル「フェアレディZ NISMO」が登場。注文受付が一時停止されるほどの人気を集めています。

なお、車両価格（消費税込み）は549万7800円から930万2700円とされ、今もなおクルマ好きの憧れの存在として君臨し続けています。