笑いジワは魅力？オバ見えの原因？大人世代が知っておきたい「シワ対策」のコツ
年齢を重ねると気になる“笑いジワ”。若い頃は「可愛い」「愛嬌がある」と見られていたのに、ある日ふと「老け見えのサインかも…」と気になる瞬間が訪れるものです。実はその境目は、ちょっとしたケアや習慣の有無。そこで今回は、笑顔を魅力的に見せつつ、老け印象を遠ざけるための「シワ対策」のコツを紹介します。
乾燥ジワと定着ジワは別物！原因を見極めて対策を変える
「笑うとシワが出る＝年齢のせい」と思い込みがちですが、すべてが同じではありません。笑った時に一時的に現れる“乾燥ジワ”と、紫外線や加齢で刻まれてしまう“定着ジワ”では性質もアプローチも異なります。
保湿＆UVケアは大人の必須習慣！未来の印象を大きく変える
シワ対策の基本は「乾燥させない」「紫外線を防ぐ」の２つ。特に目元や口元は皮膚が薄く、ちょっとの油断が“老け見え”を加速させます。
おすすめは、朝のスキンケアでアイクリームを取り入れること。そして日焼け止めは“目尻まで丁寧に”塗るのが鉄則です。ちょっとした意識の違いが、数年後の肌印象に大きな差を生みます。
表情グセがシワを深める？マッサージとストレッチでリセット
無意識にやってしまう「眉間に力が入る」「笑う時に目を細めすぎる」といったクセは、シワを深める大きな原因。愛嬌のあるジワが、気づかないうちに老け感へつながってしまいます。
予防には、寝る前のフェイスマッサージやツボ押しがおすすめ。特に目元を温めてから優しくほぐすと、翌朝のスッキリ感が違います。表情筋を柔らかく保つことで、シワの定着を防ぐことができます。
笑いジワを“魅力”にするか“老け印象”にするかは習慣次第
笑いジワは、大人の人生の積み重ねを映すチャームポイント。でも油断すると“老け見え”の原因になることも。大切なのは「残したいシワ」と「防ぎたいシワ」を見極め、日々のケアと習慣を積み重ねることです。今日からできる小さな工夫で、シワを「年齢のマイナス」ではなく「魅力」として味方につけていきましょうね。＜text：ミミ＞